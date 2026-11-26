Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 28, na final da Libertadores de 2026, em Montevidéu. Mas, fora das quatro linhas, os clubes compartilham uma curiosidade: os apelidos pelos quais são conhecidos nasceram de provocações dos rivais e acabaram incorporados à identidade de suas torcidas.

Enquanto o Palmeiras é associado ao Porco, o Estudiantes de La Plata é chamado de Pincha ou Pincharrata. A alcunha argentina tem relação com ratos e com a história da cidade universitária de La Plata. Assim como aconteceu com o mascote palmeirense, o que começou como deboche acabou sendo assumido com orgulho pelos torcedores.

Por que o Estudiantes é chamado de Pincha?

O apelido Pincharrata tem duas explicações conhecidas. A mais difundida está relacionada aos estudantes de Medicina da Universidade Nacional de La Plata que integravam os primeiros grupos ligados ao clube. No início do século 20, alguns deles realizavam experimentos e dissecações com roedores em laboratórios.

Na gíria da região do Rio da Prata, pinchar significa espetar, enquanto rata significa rato. A combinação deu origem ao termo Pincharrata, utilizado por torcedores rivais, especialmente do Gimnasia y Esgrima La Plata, como provocação aos estudantes ligados ao clube.

Outra versão atribui a origem a Felipe Montedónica, um torcedor histórico do Estudiantes. Nascido em 1898, ele trabalhava no mercado de La Plata e contou, em entrevista publicada em 1980, que perseguia ratos com um irmão usando um espeto. Os dois teriam recebido o apelido de Pincharrata por causa dessa atividade.

O próprio Estudiantes reconhece as duas versões em seu site oficial. Com o passar do tempo, a torcida encurtou o termo para Pincha e transformou a alcunha em uma marca de identificação do clube.

Qual é a relação entre o Pincha e o Porco do Palmeiras?

A história tem semelhanças com a do Palmeiras. O apelido Porco também surgiu como uma provocação de adversários, mas foi incorporado pela torcida alviverde décadas depois.

A origem remonta a 1968, quando o Palmeiras se posicionou contra a inscrição de dois jogadores do Corinthians no Campeonato Paulista, após a morte dos atletas Lidu e Eduardo em um acidente de carro. Como as inscrições já estavam encerradas, a alteração dependia da aprovação dos clubes participantes. A oposição palmeirense provocou críticas e o uso pejorativo da palavra “porco” contra o clube.

A torcida demorou a adotar o apelido. A mudança ganhou força em 1986, quando os palmeirenses passaram a entoar o grito “Dá-lhe, Porco!” nas arquibancadas. A iniciativa foi reforçada por ações do departamento de marketing e pela repercussão de uma capa da revista PLACAR, com o meia Jorginho Putinatti segurando um porco.

Desde então, o animal se consolidou como um dos principais símbolos da torcida, embora o Periquito continue sendo o mascote tradicional do clube.