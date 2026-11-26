A suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia abriu uma nova frente de atrito entre a França e o agronegócio brasileiro. O presidente Emmanuel Macron chamou a carne brasileira de “dopada” e comemorou o bloqueio, em vigor desde 3 de setembro. Entidades exportadoras do Brasil reagiram e acusaram Paris de protecionismo.

Macron falou na quarta-feira, 25, durante encontro com agricultores franceses no Palácio do Eliseu. Ele associou a suspensão à resistência da França ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, aplicado provisoriamente desde 1º de maio.

"A carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida", disse o presidente francês.

Durante as negociações do acordo entre o bloco europeu e o Mercosul, os produtores franceses foram um dos principais opositores da tratativa.

A restrição europeia foi motivada pela avaliação de que os controles brasileiros sobre o uso de antimicrobianos na pecuária eram insuficientes, e não pela identificação de irregularidades em lotes de carne. O bloco proíbe essas substâncias para estimular o crescimento dos animais e restringe antibióticos essenciais à saúde humana.

A decisão ocorre em meio à resistência de agricultores europeus ao acordo com o Mercosul, preocupados com a concorrência de produtos sul-americanos mais baratos. O Brasil é o único país do bloco sul-americano atingido: Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a exportar produtos de origem animal à UE.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) disse que a declaração “evidencia o caráter político e protecionista” da medida. A entidade afirma que a expressão “carne dopada” não corresponde à realidade sanitária nacional e lembra que a UE responde por cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) classificou a fala como “grave e inaceitável” e acusou Macron de desqualificar o trabalho técnico da própria Comissão Europeia.

A União Europeia comprou 314,9 mil toneladas de carne de frango brasileira entre janeiro e outubro de 2026, crescimento de 108,1% em relação às 151,3 mil toneladas importadas no mesmo período de 2025.

O bloco foi o quinto maior destino das exportações brasileiras de carne de frango no período.

Decisão sobre frango e mel

A reação ocorre às vésperas de uma reunião europeia, marcada para 7 e 8 de dezembro, que deve analisar a volta do Brasil à lista de fornecedores autorizados de frango e mel. O assunto seria discutido em 17 de novembro, mas foi adiado após países do bloco solicitarem mais esclarecimentos sobre os controles brasileiros.

Uma missão da UE esteve no Brasil entre 24 de agosto e 4 de setembro. Segundo relatório divulgado pela Comissão Europeia em 28 de setembro, o sistema brasileiro atendia às exigências para exportar frango e mel. Mesmo assim, a decisão sobre a retomada das compras foi postergada.

A Abiec afirma que o setor adotou um protocolo de controle, rastreabilidade e certificação, aprovado pelo Ministério da Agricultura, para atender às regras europeias. Para a entidade, não houve justificativa técnica para interromper as vendas durante a adequação.

O impasse deixa o Brasil à espera de uma decisão sanitária em meio à disputa política sobre o acordo entre os blocos.