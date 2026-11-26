Um físico da OpenAI usou o GPT-6 Astra para desenvolver uma proposta de gravidade quântica. O modelo ajudou em parte dos cálculos e das demonstrações. Foram meses de trabalho com a IA e cerca de 400 milhões de tokens processados, segundo o autor.

Venkatesa “Ven” Chandrasekaran assina sozinho o artigo, submetido ao repositório de artigos arXiv na quarta-feira, 25, com afiliação à Universidade Stanford.

A proposta aplica as regras da mecânica quântica à gravidade no vácuo e ainda precisa passar por avaliação independente.

A relatividade geral, formulada por Albert Einstein, descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo.

A dificuldade de conciliar essa teoria com a mecânica quântica aparece no interior dos buracos negros, onde tanto a gravidade quanto os efeitos quânticos são importantes.

Como funciona a proposta de gravidade quântica?

Chandrasekaran parte de uma pergunta: o que é possível descrever sobre uma região do espaço-tempo a partir do caminho que a luz percorre?

A proposta usa cones nulos, superfícies que representam os caminhos que um pulso de luz pode seguir a partir de um ponto.

A partir dessas superfícies, o físico constrói uma descrição quântica da gravidade. Como teste matemático, ele obtém um valor finito em um cálculo sobre a criação e a aniquilação de pares de grávitons, as excitações quânticas que a teoria associa ao campo gravitacional.

O autor também recupera, a partir da nova formulação, a relação de Bekenstein e Hawking entre a entropia e a área da superfície que delimita um buraco negro.

Assim, a entropia está ligada ao número de estados microscópicos compatíveis com a mesma descrição do buraco negro.

Como o GPT-6 Astra participou da pesquisa

Chandrasekaran diz que a OpenAI forneceu os recursos computacionais usados nos cálculos e demonstrações desenvolvidos com o modelo.

Em outubro, no OpenAI Forum, o físico já havia descrito como usa o Codex na pesquisa teórica. O exemplo era outro trabalho, sobre o paradoxo da informação: se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação sobre tudo o que caiu nele?

Ven was one of the earliest believers that we could use our then-current model to solve millenium prize problems. There are a lot of brilliant people in the world, but being brilliant and also having correctly-placed confidence and courage to keep pushing on something that others don't think is possible is a very valuable thing and fairly rare. I am grateful so many people at OpenAI have this combination. — Sam Altman (@sama) November 26, 2026

Uma das hipóteses levantadas nesse debate prevê um firewall, uma espécie de muralha de energia na fronteira do buraco negro. A relatividade geral prevê que um observador conseguiria cruzar essa fronteira sem encontrar uma barreira. A tensão surge ao tentar conciliar essa travessia com a recuperação da informação na radiação Hawking.

Na divisão de tarefas apresentada por Chandrasekaran, cabe ao cientista escolher a pergunta, estabelecer as hipóteses físicas e julgar a relevância das respostas. Os agentes ajudam a desenvolver cálculos, investigar abordagens alternativas e revisar argumentos em sucessivas tentativas.

O pesquisador também ressaltou a importância da avaliação humana, especialmente quando o trabalho ultrapassa demonstrações matemáticas verificáveis por ferramentas formais. “Você realmente precisa de julgamento humano para dizer se um resultado é legítimo ou relevante”, afirmou, em tradução livre.

A IA ganha espaço entre a hipótese e a demonstração

A pesquisa se soma a outras experiências de uso de modelos em problemas científicos. O Google divulgou recentemente um trabalho em que seu sistema de agentes Cogentic propõe melhorar uma garantia matemática sobre a fatoração de números.

A documentação informa que a formalização necessária para repetir a verificação ainda será publicada.

Em outra frente, a Anthropic utilizou o Claude para buscar circuitos quânticos mais eficientes.

Nesse caso, um programa separado avaliava o funcionamento e o consumo de recursos das propostas, permitindo testar sucessivas versões.

Cada área exige formas próprias de verificação. Uma demonstração pode ser examinada passo a passo; um circuito pode ser comparado com uma referência; uma teoria física também precisa produzir descrições compatíveis com observações e experimentos.

A versão disponível no arXiv é um preprint, ou seja, um manuscrito divulgado antes da publicação em periódico. Especialistas independentes poderão avaliar se os cálculos se sustentam, em quais condições a formulação funciona e se ela produz previsões que possam ser confrontadas com observações.