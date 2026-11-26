Albert Einstein: a relatividade geral, formulada pelo físico, é o ponto de partida da proposta de gravidade quântica (Bettmann / Colaborador/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14h51.
O físico Venkatesa Chandrasekaran propôs uma forma de descrever a gravidade no vácuo segundo as regras da mecânica quântica. O artigo submetido ao arXiv parte dos caminhos que a luz percorre no espaço-tempo. O autor relata que o GPT-6 Astra auxiliou em parte dos cálculos e das demonstrações. A proposta ainda precisa de avaliação independente.
Um físico da OpenAI usou o GPT-6 Astra para desenvolver uma proposta de gravidade quântica. O modelo ajudou em parte dos cálculos e das demonstrações. Foram meses de trabalho com a IA e cerca de 400 milhões de tokens processados, segundo o autor.
Venkatesa “Ven” Chandrasekaran assina sozinho o artigo, submetido ao repositório de artigos arXiv na quarta-feira, 25, com afiliação à Universidade Stanford.
A proposta aplica as regras da mecânica quântica à gravidade no vácuo e ainda precisa passar por avaliação independente.
A relatividade geral, formulada por Albert Einstein, descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo.
A dificuldade de conciliar essa teoria com a mecânica quântica aparece no interior dos buracos negros, onde tanto a gravidade quanto os efeitos quânticos são importantes.
Chandrasekaran parte de uma pergunta: o que é possível descrever sobre uma região do espaço-tempo a partir do caminho que a luz percorre?
A proposta usa cones nulos, superfícies que representam os caminhos que um pulso de luz pode seguir a partir de um ponto.
A partir dessas superfícies, o físico constrói uma descrição quântica da gravidade. Como teste matemático, ele obtém um valor finito em um cálculo sobre a criação e a aniquilação de pares de grávitons, as excitações quânticas que a teoria associa ao campo gravitacional.
O autor também recupera, a partir da nova formulação, a relação de Bekenstein e Hawking entre a entropia e a área da superfície que delimita um buraco negro.
Assim, a entropia está ligada ao número de estados microscópicos compatíveis com a mesma descrição do buraco negro.
Chandrasekaran diz que a OpenAI forneceu os recursos computacionais usados nos cálculos e demonstrações desenvolvidos com o modelo.
Em outubro, no OpenAI Forum, o físico já havia descrito como usa o Codex na pesquisa teórica. O exemplo era outro trabalho, sobre o paradoxo da informação: se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação sobre tudo o que caiu nele?
Ven was one of the earliest believers that we could use our then-current model to solve millenium prize problems.
There are a lot of brilliant people in the world, but being brilliant and also having correctly-placed confidence and courage to keep pushing on something that others don't think is possible is a very valuable thing and fairly rare.
I am grateful so many people at OpenAI have this combination.
— Sam Altman (@sama) November 26, 2026
Uma das hipóteses levantadas nesse debate prevê um firewall, uma espécie de muralha de energia na fronteira do buraco negro. A relatividade geral prevê que um observador conseguiria cruzar essa fronteira sem encontrar uma barreira. A tensão surge ao tentar conciliar essa travessia com a recuperação da informação na radiação Hawking.
Na divisão de tarefas apresentada por Chandrasekaran, cabe ao cientista escolher a pergunta, estabelecer as hipóteses físicas e julgar a relevância das respostas. Os agentes ajudam a desenvolver cálculos, investigar abordagens alternativas e revisar argumentos em sucessivas tentativas.
O pesquisador também ressaltou a importância da avaliação humana, especialmente quando o trabalho ultrapassa demonstrações matemáticas verificáveis por ferramentas formais. “Você realmente precisa de julgamento humano para dizer se um resultado é legítimo ou relevante”, afirmou, em tradução livre.
A pesquisa se soma a outras experiências de uso de modelos em problemas científicos. O Google divulgou recentemente um trabalho em que seu sistema de agentes Cogentic propõe melhorar uma garantia matemática sobre a fatoração de números.
A documentação informa que a formalização necessária para repetir a verificação ainda será publicada.
Em outra frente, a Anthropic utilizou o Claude para buscar circuitos quânticos mais eficientes.
Nesse caso, um programa separado avaliava o funcionamento e o consumo de recursos das propostas, permitindo testar sucessivas versões.
Cada área exige formas próprias de verificação. Uma demonstração pode ser examinada passo a passo; um circuito pode ser comparado com uma referência; uma teoria física também precisa produzir descrições compatíveis com observações e experimentos.
A versão disponível no arXiv é um preprint, ou seja, um manuscrito divulgado antes da publicação em periódico. Especialistas independentes poderão avaliar se os cálculos se sustentam, em quais condições a formulação funciona e se ela produz previsões que possam ser confrontadas com observações.
É a busca por uma descrição da gravidade compatível com os princípios da física quântica, especialmente importante para compreender situações como o interior de buracos negros e o início do Universo.
O autor relata colaboração com o modelo no desenvolvimento de cálculos e demonstrações matemáticas.
A divulgação de uma proposta teórica permite seu exame pela comunidade científica. Estabelecer sua validade exige avaliar os argumentos, as hipóteses e a compatibilidade com a física observada.
Glossário
Gravidade quântica
Área da física que busca descrever a gravidade de acordo com as regras da mecânica quântica.
Cones nulos
Superfícies no espaço-tempo formadas pelos caminhos que a luz pode percorrer a partir de um ponto.
Grávitons
Quanta hipotéticos do campo gravitacional, ou seja, as unidades elementares de suas oscilações numa descrição quântica.
Entropia de um buraco negro
Grandeza ligada ao número de estados microscópicos compatíveis com a mesma descrição do buraco negro.
Firewall de um buraco negro
Barreira hipotética de alta energia na fronteira de um buraco negro, proposta no debate sobre o destino da informação.