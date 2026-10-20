Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário 2026 revela vencedores; veja quem são

Resolver problemas de saúde, reduzir perdas no campo e criar tecnologias para ampliar a acessibilidade são alguns dos desafios que jovens universitários brasileiros já enfrentam antes mesmo de concluir a graduação. Em um mercado de trabalho que exige atualização constante, a capacidade de transformar conhecimento em soluções concretas também se tornou parte da formação de novas lideranças.

É nesse cenário que o Na Prática, organização sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento profissional de jovens, realizou a segunda edição do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira, na sede da EXAME Saint Paul, em São Paulo, e anunciou os cinco vencedores regionais, além do campeão nacional.

A premiação reuniu projetos que vão da aplicação de inteligência artificial no diagnóstico de doenças à criação de ferramentas para melhorar a produção agropecuária. Ao todo, a edição de 2026 recebeu cerca de 9 mil candidaturas iniciadas, das quais mais de 2.100 inscrições foram concluídas e analisadas. A seleção passou por testes de raciocínio, painéis regionais, mais de 500 entrevistas individuais e uma etapa final presencial na capital paulista.

“Em um país tão gigante e desigual, a gente pensou em criar exemplos inspiradores para todos os jovens. A melhor forma de inspirar é destacar quem está próximo. A inspiração vem de jovem para jovem: quando o estudante conhece alguém da sua própria região e realidade, percebe que também é capaz”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

O desafio agora é levar essas experiências para além das universidades. Os cinco vencedores regionais ganharão uma imersão educacional de cerca de uma semana na China, prevista para o início de 2027, com visitas ao ecossistema local de inovação. Também terão acesso a mentorias executivas, formação em liderança empreendedora e visitas às empresas parceiras.

Quem são os vencedores do Prêmio Na Prática 2026

João Luiz Freitas, estudante de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), foi escolhido o grande vencedor nacional e representante da região Sudeste. Aos 28 anos, ele reúne formação anterior em Ciência de Dados e Engenharia e fundou a Refata Brasil, startup que desenvolveu uma arquitetura para processar mais de 10 terabytes de informações do DataSUS, a base de dados do sistema público de saúde brasileiro, sem a necessidade de um supercomputador.

A ferramenta permite reconstruir trajetórias clínicas e sociais de pacientes. Com isso, pode ajudar a identificar gargalos no acesso à saúde e produzir análises para hospitais e pesquisas.

No Centro-Oeste, a vencedora foi Giovanna Vargas Barbosa, de 23 anos, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Diagnosticada com autismo, ela criou uma startup que usa visão computacional e inteligência artificial para monitorar rebanhos leiteiros. A tecnologia busca identificar precocemente a mastite bovina, doença que causa prejuízos à pecuária leiteira. Segundo o material do prêmio, a solução reduziu em 60% o uso de antibióticos e aumentou a produtividade em 25%.

O representante da região Sul é Rafael F. Menezes, de 23 anos, estudante de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Natural do Nordeste, ele se mudou para o Paraná para estudar e desenvolveu a Bia Radar, dispositivo que pode ser acoplado a diferentes modelos de bengala. Sensores identificam obstáculos na altura do rosto de pessoas com deficiência visual, ajudando a prevenir acidentes.

No Nordeste, o vencedor foi Rômulo Duarte, de 21 anos, estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ele desenvolveu modelos de inteligência artificial aplicados à mamografia que, segundo as informações do prêmio, elevaram em mais de 15% a precisão na detecção precoce do câncer de mama em mulheres com implantes mamários. Também participou da modernização do sistema de inteligência fiscal da Secretaria da Fazenda da Paraíba.

A vencedora do Norte é Marcele Câmara, de 30 anos, estudante de Agroecologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Primeira pessoa da família a ingressar em uma universidade pública, ela fundou a Casa Verde Itinerante, projeto que reciclou mais de 27 mil garrafas de vidro em Manaus. Também criou o Cine Cult Itinerante, que leva cinema e educação socioambiental a comunidades ribeirinhas, e desenvolveu desidratadores de alimentos de baixo custo para reduzir o desperdício na agricultura familiar.

Educação e mercado de trabalho: o desafio de formar líderes

A proposta do prêmio é complementar a formação universitária com experiências de liderança e contato com o mercado de trabalho. A iniciativa é realizada pelo Na Prática em parceria com a EXAME e conta com o apoio de BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), Stone e Suzano.

Para Anamaíra Spaggiari, a formação técnica oferecida pelas universidades precisa ser acompanhada de oportunidades para que os jovens desenvolvam confiança e capacidade de execução.

“Valorizamos a formação técnica profunda que as universidades entregam, mas atuamos como um complemento de centro de carreira para dar autoconfiança, ferramentas de execução e conectar o jovem ao mercado. Ser protagonista é ter a coragem de experimentar, a disposição de continuar evoluindo e a vontade de transformar o lugar de onde se vem”, afirma.

A trajetória dos finalistas mostra como essa combinação pode assumir formas diferentes. Há estudantes que desenvolveram negócios, pesquisadores que aplicaram inteligência artificial à medicina e jovens que criaram projetos de extensão para atender comunidades com acesso limitado a serviços básicos.

O desafio está em fazer com que essas iniciativas ganhem escala e encontrem condições para continuar depois da universidade. Uma solução desenvolvida em laboratório, por exemplo, precisa superar etapas de validação, financiamento e implementação para chegar a quem pode se beneficiar dela.

Oportunidades e inteligência artificial

Durante a cerimônia, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, relacionou a formação de jovens líderes à capacidade de reconhecer oportunidades e desenvolver competências para aproveitá-las.

“Meu pai sempre me dizia que é preciso ter sorte na vida, mas é fundamental ter competência para aproveitá-la quando a chance aparece. O Brasil está cheio de problemas e precisamos de gente qualificada, empreendedora e com o coração no lugar certo para transformá-los. Quem escolhe liderar não é o chefe que manda, mas o líder que inspira”, afirma.

Sallouti também chamou a atenção para quatro transformações que, na avaliação dele, devem influenciar as decisões de empresas e profissionais: a polarização geopolítica, os juros reais mais elevados no mundo, as mudanças climáticas e o avanço da inteligência artificial.

A tecnologia, em particular, tende a exigir novas habilidades de quem está entrando no mercado de trabalho. “A Inteligência Artificial é o novo Excel. Todos os futuros profissionais precisarão dominar essas ferramentas para gerar impacto e eficiência”, afirma.

A mensagem se conecta a parte dos projetos reconhecidos pelo prêmio. Entre os finalistas, a inteligência artificial aparece em soluções para a saúde humana, a pecuária, a pesquisa científica e a gestão de dados. Mas o uso da tecnologia não elimina a necessidade de conhecer o problema que se pretende resolver, testar as soluções e encontrar formas de aplicá-las na prática.

Prêmio terá nova temporada de websérie e mentoria

Além da viagem à China, os vencedores participarão da segunda temporada da websérie Mundo Na Prática, realizada em conjunto com a EXAME. O programa também prevê acesso ao curso de liderança empreendedora Execução de Alta Performance, mentoria executiva e visitas imersivas às empresas parceiras.

A seleção de 2026 reuniu 15 finalistas, três de cada região do país. A etapa final presencial em São Paulo incluiu uma formação em liderança, antes do anúncio dos vencedores.

Ao colocar estudantes de diferentes áreas e regiões no centro da premiação, o Na Prática busca ampliar as referências de liderança disponíveis aos jovens brasileiros. O resultado também evidencia uma questão para universidades e empresas: como transformar iniciativas individuais em projetos sustentáveis, capazes de produzir impacto para além da trajetória de seus criadores?

Conheça os 15 finalistas do Prêmio Na Prática 2026

Sudeste

João Luiz Freitas, 28 anos — Medicina, USP. Vencedor regional e campeão nacional. Fundou a Refata Brasil, startup que processa dados do DataSUS para analisar trajetórias clínicas e sociais de pacientes.

Vencedor regional e campeão nacional. Fundou a Refata Brasil, startup que processa dados do DataSUS para analisar trajetórias clínicas e sociais de pacientes. Gabriel Ronatty, 27 anos — Medicina, UNIFESP/USP. Começou vendendo brigadeiros na Avenida Paulista para financiar os estudos. Fundou uma consultoria de gestão para clínicas e hospitais que já atendeu mais de 400 estabelecimentos e desenvolveu pesquisas em inteligência artificial aplicada a imagens de ressonância magnética em Harvard.

Começou vendendo brigadeiros na Avenida Paulista para financiar os estudos. Fundou uma consultoria de gestão para clínicas e hospitais que já atendeu mais de 400 estabelecimentos e desenvolveu pesquisas em inteligência artificial aplicada a imagens de ressonância magnética em Harvard. Matheus Scatolin, 21 anos — Engenharia de Computação, UNICAMP. Participou de um programa de pesquisa em inteligência artificial na Universidade Khalifa, em Abu Dhabi, onde desenvolveu um algoritmo para analisar a evolução pós-cirúrgica de tumores cerebrais.

Centro-Oeste

Giovanna Vargas Barbosa, 23 anos — Medicina Veterinária, UEG. Vencedora regional. Fundou uma startup que utiliza inteligência artificial para monitorar rebanhos leiteiros e identificar precocemente a mastite bovina.

Vencedora regional. Fundou uma startup que utiliza inteligência artificial para monitorar rebanhos leiteiros e identificar precocemente a mastite bovina. Gabriel Simoni, 22 anos — Medicina, UNAG. Criou duas empresas para custear a graduação, com faturamento superior a 1 milhão de reais, e publicou mais de 30 artigos internacionais em cirurgia vascular.

Criou duas empresas para custear a graduação, com faturamento superior a 1 milhão de reais, e publicou mais de 30 artigos internacionais em cirurgia vascular. Isadora Castro (Isadora Amorim), 22 anos — Medicina, UFG. Criou o Projeto de Futuro, que combina equipamentos portáteis, inteligência artificial e telemedicina para realizar triagens oftalmológicas gratuitas. A iniciativa já atendeu mais de 1.500 pacientes.

Sul

Rafael F. Menezes, 23 anos — Engenharia de Computação, UTFPR. Vencedor regional. Desenvolveu a Bia Radar, dispositivo acoplável a bengalas para detectar obstáculos na altura do rosto de pessoas com deficiência visual.

Vencedor regional. Desenvolveu a Bia Radar, dispositivo acoplável a bengalas para detectar obstáculos na altura do rosto de pessoas com deficiência visual. Amanda Wilmsen, 22 anos — Engenharia de Software, PUCRS. Tornou-se responsável técnica global em uma competição internacional de robótica e desenvolveu um software para modernizar a inspeção de robôs.

Tornou-se responsável técnica global em uma competição internacional de robótica e desenvolveu um software para modernizar a inspeção de robôs. Gustavo Cordoni, 24 anos — Direito, UFPR. Montanhista de alto rendimento, fundou a startup Leme, que desenvolve inteligência artificial para otimizar auditorias em processos de fusões e aquisições.

Nordeste

Rômulo Duarte, 21 anos — Ciência da Computação, UFPB. Vencedor regional. Criou modelos de inteligência artificial aplicados à mamografia que elevaram em mais de 15% a precisão na detecção precoce do câncer de mama em mulheres com implantes mamários.

Vencedor regional. Criou modelos de inteligência artificial aplicados à mamografia que elevaram em mais de 15% a precisão na detecção precoce do câncer de mama em mulheres com implantes mamários. Leonardo Martins, 20 anos — Medicina, UFS. Desenvolveu a HipoPredict, startup que usa inteligência artificial para prever crises de hipoglicemia com até uma hora de antecedência.

Desenvolveu a HipoPredict, startup que usa inteligência artificial para prever crises de hipoglicemia com até uma hora de antecedência. Lucas Guimarães, 25 anos — Medicina, UFC. Desenvolveu um dispositivo tátil-musical para pessoas com deficiência auditiva e pesquisa proteínas relacionadas aos mecanismos de alívio da dor e regeneração no tratamento de queimaduras com pele de tilápia.

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