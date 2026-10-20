Willer Tomaz, amigo de Flávio, movimentou R$ 5 bi em bets e foi maior apostador do país em 2025

O advogado Willer Tomaz movimentou cerca de R$ 5 bilhões em apostas em 2025 e foi a pessoa que mais depositou dinheiro em plataformas de apostas no Brasil no ano passado, de acordo com nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) a que EXAME teve acesso. O documento aponta graves falhas nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro da Foggo Entertainment, controladora da Blaze.

De acordo com o documento, revelado pelo portal UOL, Tomaz realizou depósitos superiores a R$ 258 milhões, quase o dobro do valor depositado pelo segundo maior apostador do país, e acumulou aproximadamente R$ 200 milhões em saques. As apostas realizadas ao longo do período somaram cerca de R$ 5 bilhões.

As movimentações de Willer Tomaz já são objeto de investigação da Polícia Federal. Em nota, o advogado diz que o tema "é objeto de ação judicial em curso e já foi amplamente noticiado pela imprensa, o que torna a pauta mais uma repetição de informações conhecidas". Ele se refere a um processo que o advogado move contra a Blaze em que afirma sofrer ludopatia (vício em apostas) e busca recuperar R$ 163 milhões perdidos na bet.

A nota técnica da SPA, assinada em 1º de outubro pelo subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Fazenda, Carlos Renato Xavier de Resende, aponta que a casa de apostas não demonstrou ter realizado as análises exigidas pela legislação para identificar operações de lavagem de dinheiro.

O documento diz que a Blaze nem sequer selecionou para análise "as operações de clientes com vultosos volumes quantitativos e financeiros de operações – um deles a pessoa com os maiores volumes de depósitos e saques em plataformas de apostas no Brasil em 2025".

Willer Tomaz também é investigado pela Polícia Federal no âmbito das apurações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O advogado mantém uma relação de amizade com Flávio Bolsonaro, que já utilizou uma aeronave da qual uma empresa de Tomaz detém uma cota. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro era proprietário de outra cota da aeronave à época da viagem de Flávio, como noticiou a EXAME.

À época, Tomaz afirmou que detém, por meio de uma empresa, um terço da aeronave e que custeou integralmente a viagem de Flávio, que embarcou acompanhado da esposa, das filhas e de familiares do advogado em uma viagem da Flórida a Brasília em janeiro de 2022. O advogado negou qualquer participação de Vorcaro no custeio do voo.

Depósitos e saques milionários

A análise da SPA afirma que Willer realizou 1.936 depósitos na plataforma ao longo de 2025, com valor médio de R$ 133 mil cada. O documento também registra milhares de saques e chama a atenção para a repetição de operações de valores elevados em intervalos muito curtos.

"O volume financeiro total de depósitos do cliente em questão dividiu-se em 1936 aportes (média de R$ 133 mil em cada um), enquanto o volume total de saques se dividiu entre 3408 operações (média de R$ 58 mil por retirada), sendo que 1629 dos saques tiveram o exato valor de R$ 100 mil, e 156 tiveram o exato valor de R$ 500 mil, ao passo que houve 2869 saques de exatos R$ 50 mil, e 12 saques de exatos R$ 500 mil. Ademais, houve diversas situações em que múltiplos depósitos ou saques ocorreram em curtíssimo espaço de tempo, como, por exemplo, um mesmo dia (30/10/2025) em que foram realizados cinco depósitos de R$ 500 mil em uma mesma hora da manhã, outros cinco do mesmo valor em uma mesma hora da tarde, e outros quatro do mesmo valor em uma mesma hora noite, totalizando R$ 7 milhões em depósitos em um único dia", afirma o documento.

Outro exemplo citado é a realização de 12 saques de R$ 500 mil realizados por Willer em um espaço de 18 minutos em 31 de outubro de 2025. Essas operações, segundo a SPA, além de serem incompatíveis com práticas do mercado, podem ser rnquadradas como suspeitas sobre a origem dos aportes, "possível uso de ferramenta automatizada" e "depósitos ou saques em curto espaço de tempo, sugerindo fracionamento ou dissimulação".

Segundo os técnicos, essas situações que exigem monitoramento especial pelas casas de apostas para identificar eventuais indícios de lavagem de dinheiro.

Apesar disso, a Foggo manteve Tomaz classificado como cliente de "risco médio", categoria atribuída quando ele se cadastrou na plataforma, em 17 de janeiro de 2025. Na avaliação da Secretaria, o volume de operações justificaria a classificação de risco mais elevada e a adoção de procedimentos para verificar a origem dos recursos.

O documento também destaca que a operadora comunicou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apenas sete operações suspeitas em 2025, todas de valores inferiores a R$ 1 mil e não relacionadas ao advogado. "Chama a atenção o fato de uma empresa identificar, selecionar, analisar e comunicar ao Coaf atividade atípica em operações de valores comparativamente irrisórios, enquanto a atividade de um cliente que fez 629 apostas individuais de valor igual ou superior a R$ 500 mil (cada uma) ao longo de um ano (sendo quatro delas de R$ 1 milhão, e 394 delas de exatos R$ 500 mil) sequer tenha sido objeto de análise", afirma a nota técnica.

A nota ressalva que as operações de Willer Tomaz não constituem necessariamente prova de lavagem de dinheiro. O principal questionamento do órgão fiscalizador é a ausência de procedimentos para avaliar essas movimentações e determinar se deveriam ter sido comunicadas ao Coaf.

Diante das irregularidades, a área técnica recomendou a apuração das condutas da Foggo Entertainment para eventual abertura de processo administrativo sancionador, com possibilidade de aplicação de multas.

O que diz o advogado

Em nota, o advogado Willer Tomaz diz que os recursos das apostas "têm origem lícita, são compatíveis com seus rendimentos e constam de sua declaração à Receita Federal".

"As cifras apresentadas não correspondem à realidade: o chamado volume apostado soma reapostas sucessivas de um mesmo montante e, por isso, não representa dinheiro novo. O advogado Willer Tomaz nunca recorreu a ferramenta automatizada nem fracionou operações para contornar qualquer controle. Na 7K, foi cliente como qualquer outro, sem vínculo societário, comercial ou pessoal com a empresa ou seus controladores, e não é alvo da Operação Narco Bet", afirma o advogado.

"Causa estranheza que um documento técnico de órgão federal, contendo dados protegidos por sigilo, chegue à imprensa justamente em período eleitoral. Por se tratar de assunto de natureza estritamente pessoal e submetido ao Judiciário, Willer não fará outros comentários".