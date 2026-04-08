Montevideo City Torque x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Montevideo City Torque e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O confronto marca a estreia do time gaúcho no Grupo F, que também conta com Palestino, do Chile, e Deportivo Riestra, da Argentina.

Como chega o Grêmio

O Grêmio inicia sua caminhada na competição pressionado por resultados recentes. No último fim de semana, o time empatou com o Remo na Arena, resultado que gerou frustração entre os torcedores.

Antes disso, a equipe havia sido derrotada por Vasco da Gama e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

De olho também no clássico Gre-Nal do fim de semana, o técnico Luís Castro deve escalar um time alternativo. Jogadores que precisam ganhar ritmo de jogo podem aparecer entre os titulares, como o goleiro Gabriel Grando e o lateral Marcos Rocha.

O atacante Martin Braithwaite também pode voltar a iniciar uma partida como titular após se recuperar de uma grave lesão no tornozelo.

Como chega o Montevideo City Torque

O Montevideo City Torque vive momento irregular na temporada. A equipe uruguaia ocupa a sexta posição no campeonato nacional, com 50% de aproveitamento, e não vence há três partidas. No último compromisso, empatou fora de casa com o Danubio.

Fundado em 2007 e ligado ao grupo do Manchester City, o clube encara o confronto contra o Grêmio como o mais importante do ano até aqui.

Um dos destaques do time é o atacante Salomón Rodríguez, de 26 anos, que soma seis gols nas últimas oito partidas. Após poupar alguns jogadores no jogo anterior, a equipe deve ir a campo com força máxima.

Onde assistir Montevideo City Torque x Grêmio ao vivo pela Sul-Americana?

A partida terá transmissão pelo Paramount+ (streaming).

Que horas é o jogo Montevideo City Torque x Grêmio hoje?

O jogo começa às 21h30, no horário de Brasília.

Prováveis escalações