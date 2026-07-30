Esporte

Fase de grupos copa 2026

Presidente do Vitória se revolta com arbitragem após goleada para o Palmeiras

Mandatário afirmou que a não expulsão de Maurício mudou o rumo da partida, criticou os cartões vermelhos aplicados ao Vitória e anunciou representação oficial

Árbitro: Alex Stefano foi bastante criticado após duelo ( (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon))

Árbitro: Alex Stefano foi bastante criticado após duelo ( (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de julho de 2026 às 13h06.

A derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 29, no Barradão, fez o Vitória transformar a arbitragem no principal assunto do pós-jogo. Após o apito final, o presidente Fábio Mota apareceu para um rápido pronunciamento e criticou duramente a atuação do árbitro Alex Stefano, classificando os lances como determinantes para o resultado da partida.

O dirigente ainda anunciou que o clube irá formalizar uma reclamação sobre a condução do jogo e, em sinal de protesto, decidiu cancelar a entrevista coletiva do técnico e a tradicional zona mista com os jogadores.

Vitória reclama de lance envolvendo Maurício

Na avaliação de Fábio Mota, o momento que mudou o rumo da partida aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Maurício acertou uma cotovelada em Cacá durante uma disputa de bola.

O zagueiro precisou de atendimento após sofrer um corte no queixo, mas o árbitro mostrou apenas cartão amarelo ao meia palmeirense. O VAR também não recomendou revisão para expulsão.

Para o presidente rubro-negro, a decisão teve influência direta no restante do confronto, já que o Vitória, segundo ele, vivia seu melhor momento na partida antes da sequência de lances polêmicos.

Dois cartões vermelhos aumentam revolta

Poucos minutos depois, Cacá foi expulso após revisão do VAR por uma entrada em Jhon Arias. Na sequência, Luan Cândido também recebeu cartão vermelho por fazer um gesto interpretado pela arbitragem como ofensivo.

As duas expulsões provocaram forte reação dos jogadores do Vitória, que cercaram o árbitro para contestar as decisões.

Durante o pronunciamento, Fábio Mota afirmou que o Vitória irá encaminhar uma representação oficial contestando a arbitragem da partida.

O dirigente também voltou a reclamar das dificuldades enfrentadas pelos clubes nordestinos no futebol brasileiro e disse que episódios como o ocorrido no Barradão aumentam a sensação de desigualdade na competição.

Com o protesto, o Vitória optou por não conceder entrevista coletiva nem disponibilizar atletas para falar com a imprensa após a goleada sofrida diante do Palmeiras.

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