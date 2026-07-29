Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quarta-feira, 29

Com o cardápio de partidas recheado, os principais jogos serão pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana

Esportes: Brasileirão e Copa Sul-Americana são as principais atrações desta quarta de jogos (Esportes/Exame)

Esportes: Brasileirão e Copa Sul-Americana são as principais atrações desta quarta de jogos (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 05h57.

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A quarta-feira, 29, será agitada para os clubes brasileiros. Na Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino e Vasco entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Além disso, terá início a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro partidas. O Internacional encara o Flamengo, e o Mirassol recebe o Remo às 19h30. Já às 21h30, o Vitória terá o Palmeiras pela frente, enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia.

Por fim, o dia ainda contará com jogos do Campeonato Paulista Feminino, dos playoffs da Liga dos Campeões, do Campeonato Argentino e com partidas amistosas envolvendo clubes europeus.

Veja os jogos desta quarta-feira, 28

Amistosos

  • 6h45 - Tottenham x Sydney
  • 7h - Cerezo Osaka x Borussia Dortmund
  • 15h30 - Real Betis x Lyon
  • 20h30 - Liverpool x Wrexham

Champions League (playoffs)

  • 12h - Kairat Almaty x Omonia Nicosia

Torneio de Como (Amistoso)

  • 14h - Villarreal x Al Ula
  • 15h30 - Como x Villarreal
  • 17h - Al Ula x Como

Campeonato Argentino

  • 14h30 - Barracas Central x Aldosivi
  • 19h15 - Gimnasia y Esgrima x River Plate

Copa Sul-Americana

  • 19h - Vasco x Independiente Medellín
  • 21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal
  • 21h30 - Cienciano x Lanús

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h - Palmeiras x Corinthians
  • 21h - Ferroviária x Taubaté

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 - Internacional x Flamengo
  • 19h30 - Mirassol x Remo
  • 21h30 - Vitória x Palmeiras
  • 21h30 - Fluminense x Bahia

Veja onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 28

SportyNet (TV e YouTube)

  • 6h45 - Tottenham x Sydney (Amistoso)
  • 20h30 - Liverpool x Wrexham (Amistoso)

Xsports e SportyNet (YouTube)

  • 7h - Cerezo Osaka x Borussia Dortmund (Amistoso)

Xsports

  • 12h - Kairat Almaty x Omonia Nicosia (Champions League)
  • 15h30 - Real Betis x Lyon (Amistoso)

UOL (TV e YouTube) e UOL Play

  • 14h - Villarreal x Al Ula (Torneio de Como - Amistoso)
  • 15h30 - Como x Villarreal (Torneio de Como - Amistoso)
  • 17h - Al Ula x Como (Torneio de Como - Amistoso)

Disney+

  • 14h30 - Barracas Central x Aldosivi (Campeonato Argentino)

ESPN e Disney+

  • 19h - Vasco x Independiente Medellín (Copa Sul-Americana)

Sportv

  • 19h - Palmeiras x Corinthians (Campeonato Paulista Feminino)

ESPN 4 e Disney+

  • 19h15 - Gimnasia y Esgrima x River Plate (Campeonato Argentino)

Prime Video

  • 19h30 - Internacional x Flamengo (Campeonato Brasileiro)

Premiere

  • 19h30 - Mirassol x Remo (Campeonato Brasileiro)

Paulistão (YouTube)

  • 21h - Ferroviária x Taubaté (Campeonato Paulista Feminino)

Globo, ge tv e Premiere

  • 21h30 - Vitória x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Globo e Premiere

  • 21h30 - Fluminense x Bahia (Campeonato Brasileiro)

Paramount+

  • 21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal (Copa Sul-Americana)
  • 21h30 - Cienciano x Lanús (Copa Sul-Americana)
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