Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quarta-feira, 29

A quarta-feira, 29, será agitada para os clubes brasileiros. Na Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino e Vasco entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição continental.
Além disso, terá início a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro partidas. O Internacional encara o Flamengo, e o Mirassol recebe o Remo às 19h30. Já às 21h30, o Vitória terá o Palmeiras pela frente, enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia.
Por fim, o dia ainda contará com jogos do Campeonato Paulista Feminino, dos playoffs da Liga dos Campeões, do Campeonato Argentino e com partidas amistosas envolvendo clubes europeus.
Veja os jogos desta quarta-feira, 28
Amistosos
- 6h45 - Tottenham x Sydney
- 7h - Cerezo Osaka x Borussia Dortmund
- 15h30 - Real Betis x Lyon
- 20h30 - Liverpool x Wrexham
Champions League (playoffs)
- 12h - Kairat Almaty x Omonia Nicosia
Torneio de Como (Amistoso)
- 14h - Villarreal x Al Ula
- 15h30 - Como x Villarreal
- 17h - Al Ula x Como
Campeonato Argentino
- 14h30 - Barracas Central x Aldosivi
- 19h15 - Gimnasia y Esgrima x River Plate
Copa Sul-Americana
- 19h - Vasco x Independiente Medellín
- 21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal
- 21h30 - Cienciano x Lanús
Campeonato Paulista Feminino
- 19h - Palmeiras x Corinthians
- 21h - Ferroviária x Taubaté
Campeonato Brasileiro
- 19h30 - Internacional x Flamengo
- 19h30 - Mirassol x Remo
- 21h30 - Vitória x Palmeiras
- 21h30 - Fluminense x Bahia
Veja onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 28
SportyNet (TV e YouTube)
- 6h45 - Tottenham x Sydney (Amistoso)
- 20h30 - Liverpool x Wrexham (Amistoso)
Xsports e SportyNet (YouTube)
- 7h - Cerezo Osaka x Borussia Dortmund (Amistoso)
Xsports
- 12h - Kairat Almaty x Omonia Nicosia (Champions League)
- 15h30 - Real Betis x Lyon (Amistoso)
UOL (TV e YouTube) e UOL Play
- 14h - Villarreal x Al Ula (Torneio de Como - Amistoso)
- 15h30 - Como x Villarreal (Torneio de Como - Amistoso)
- 17h - Al Ula x Como (Torneio de Como - Amistoso)
Disney+
- 14h30 - Barracas Central x Aldosivi (Campeonato Argentino)
ESPN e Disney+
- 19h - Vasco x Independiente Medellín (Copa Sul-Americana)
Sportv
- 19h - Palmeiras x Corinthians (Campeonato Paulista Feminino)
ESPN 4 e Disney+
- 19h15 - Gimnasia y Esgrima x River Plate (Campeonato Argentino)
Prime Video
- 19h30 - Internacional x Flamengo (Campeonato Brasileiro)
Premiere
- 19h30 - Mirassol x Remo (Campeonato Brasileiro)
Paulistão (YouTube)
- 21h - Ferroviária x Taubaté (Campeonato Paulista Feminino)
Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 - Vitória x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)
Globo e Premiere
- 21h30 - Fluminense x Bahia (Campeonato Brasileiro)
Paramount+
- 21h30 - Red Bull Bragantino x Sporting Cristal (Copa Sul-Americana)
- 21h30 - Cienciano x Lanús (Copa Sul-Americana)