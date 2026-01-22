As 10 maiores vendas de jogadores brasileiros em 2025

Vitor Reis: jogador do Palmeiras foi a maior venda do futebol brasileiro em 2025 (Manchester City/Divulgação)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 20h48.
O mercado de transferências do futebol brasileiro registrou valores elevados em 2025. Palmeiras, Botafogo e Flamengo lideraram as principais operações e consolidaram o Brasil como exportador de atletas para o mercado internacional.
O Palmeiras fez a maior negociação do ano ao vender o zagueiro Vitor Reis ao Manchester City por 37 milhões de euros, de acordo com o portal Lance!.
O clube também participou da transferência de Richard Ríos ao Benfica, além de ter comprado Paulinho do Atlético-MG.
O Botafogo negociou Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus com clubes estrangeiros. Já o Flamengo vendeu Wesley e Gerson e manteve presença entre as transações mais elevadas da temporada.
O Bahia protagonizou a maior venda da história do Nordeste com Luciano Rodríguez ao Neom SC. O Fluminense aparece no ranking com a saída de Jhon Arias ao Wolverhampton.
As negociações abaixo representam as 10 transferências mais valiosas do futebol brasileiro em 2025. No total, os valores movimentaram mais de R$ 1,5 bilhão ao longo da temporada.