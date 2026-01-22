As 10 maiores vendas de jogadores brasileiros em 2025

O mercado de transferências do futebol brasileiro registrou valores elevados em 2025. Palmeiras, Botafogo e Flamengo lideraram as principais operações e consolidaram o Brasil como exportador de atletas para o mercado internacional.

O Palmeiras fez a maior negociação do ano ao vender o zagueiro Vitor Reis ao Manchester City por 37 milhões de euros, de acordo com o portal Lance!.

O clube também participou da transferência de Richard Ríos ao Benfica, além de ter comprado Paulinho do Atlético-MG.

O Botafogo negociou Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus com clubes estrangeiros. Já o Flamengo vendeu Wesley e Gerson e manteve presença entre as transações mais elevadas da temporada.

O Bahia protagonizou a maior venda da história do Nordeste com Luciano Rodríguez ao Neom SC. O Fluminense aparece no ranking com a saída de Jhon Arias ao Wolverhampton.

Ranking das maiores vendas do futebol brasileiro

As negociações abaixo representam as 10 transferências mais valiosas do futebol brasileiro em 2025. No total, os valores movimentaram mais de R$ 1,5 bilhão ao longo da temporada.