Clubes nordestinos fecham com bets e impulsionam receitas com mais de R$ 100 milhões anuais

Os acessos de Sport e Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro, e a mudança de patamar no cenário nacional de Fortaleza, Vitória e Bahia, todos eles presentes na elite do Brasileirão em 2025, fez com que os clubes fechassem novas parcerias ou ampliassem seus contratos com empresas de bets.

O Fortaleza, por exemplo, fechou há alguns dias o maior contrato de sua história com a Cassino, que pertence ao grupo Ana Gaming, por R$ 30 milhões anuais fixos - R$ 10 mi a mais que seu antigo parceiro, a Novibet.

"Estamos falando do maior contrato de patrocínio da história do clube, exatamente no momento em que o Fortaleza se consolida como uma referência nacional, e ao mesmo tempo em que nossas marcas alcançam patamares expressivos a partir do início da regulamentação no país. Estamos convencidos de que será uma parceria de muito sucesso, trazendo as melhores experiências e ativações ao clube e aos torcedores", afirma André Viana, CEO da Cassino, nova patrocinadora do Fortaleza.

Já o Vitória, que se garantiu na Série A com uma boa campanha na reta final da última temporada, apresentou em dezembro de 2024 a empresa 7k, também pertencente ao grupo Ana Gaming, como novo patrocinador máster, com valores anuais que podem chegar a R$ 20 milhões com bônus e premiações.

"O nosso planejamento para 2025 inclui novos patrocínios e grandes parcerias, com muitas oportunidades no futebol e outros esportes. A parceria com o Vitória, no maior contrato da história, é a comprovação da nossa consolidação no mercado", diz José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming, marca detentora da 7k.

O Ceará manteve o patrocínio do Esportes da Sorte, parceiro do clube desde meados de 2024, mas com o acesso à Série A, viu o valor do contrato aumentar em até 30%.

"Ver cinco clubes do Nordeste na Série A é um prêmio pelo esforço dos times da região, especialmente do Ceará, que apresenta um trabalho de gestão fantástico, nos permitindo realizar ações constantes com a torcida e levando multidões aos estádios. Para quem investe como nós no futebol brasileiro e, sobretudo no nordestino, que é nossa casa, é sempre um orgulho ver esse crescimento", afirma Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte.

Nesta quinta-feira, 6, foi a vez do Sport Club do Recife anunciar seu novo parceiro, a empresa Betnacional, que substitui a BetVip, com valores que podem chegar a R$ 70 milhões, também com acréscimo de bônus e premiações.

"Queríamos fechar um contrato muito significativo, e a Betnacional, que é uma antiga parceira nossa, entendeu a importância deste momento. O Sport vem mudando de patamar, e aqui não falo apenas do retorno à Série A, mas de todo o trabalho que estamos executando com relação às reformas estruturais em nosso estádio e centro de treinamento, categorias de base e questões administrativas", afirma Yuri Romão, presidente do Sport.

Por fim, o Bahia também anunciou no início deste ano um novo patrocinador máster, a Viva Sorte Bet, em contrato de dois anos. Estima-se que os valores também cheguem perto dos R$ 30 milhões por ano.

Além do fato de mudarem de patamar, com introdução das SAFs, reformas nos estádios e estarem localizados numa região turística, representando 25% dos clubes na Série A, o fato da regulamentação das bets também ter entrado em vigor no país colaborou para esses avanços - todas as empresas citadas acima estão devidamente autorizadas a operar no Brasil.

"A regulamentação trouxe mais integridade e transparência, além de combater a ilegalidade e promover responsabilidade social. Com isso, o país já se posiciona de forma estratégica no cenário global. Essa mudança representa uma oportunidade de impulsionar a economia do país e aumentar a transparência no setor”, analisa Talita Lacerda, diretora executiva de operações da Ana Gaming, detentora da marca 7k, Cassino e Vera.

Além dos clubes, as bets também estão presentes na economia regional no que diz respeito às competições estaduais. A 7k, por exemplo, patrocina a Copa do Nordeste, assim como a BETesporte, que também está em outras três competições nordestinas, o Cearense, o Baiano e o Pernambucano.

“Estamos vivendo uma nova fase no Brasil com a regulamentação das casas de apostas", analisa

Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, que acrescenta.

“Estar presente em grandes competições regionais foi uma forma que encontramos de reforçar o branding para que mais pessoas conheçam a empresa e saibam dos nossos valores, que são norteados pelo Jogo Responsável e pela segurança dos apostadores."