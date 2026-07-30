Instituto abre 700 vagas para curso gratuito de empreendedorismo feminino 

O Instituto Consulado da Mulher anuncia a abertura das inscrições para mais uma etapa do seu projeto, o Empreende no Zap. Com as atenções voltadas para as vendas de fim de ano, a ação busca treinar e apoiar mulheres empreendedoras em todo o Brasil.

A participação no curso é 100% online e totalmente gratuita.

As interessadas poderão se inscrever entre os dias 03 e 23 de agosto de 2026 pelo site oficial do Consulado.

Inicialmente, são oferecidas até 700 vagas, mas o projeto tem o objetivo de apoiar até 1.000 empreendedoras no total.

"Sabemos que o planejamento, a gestão e as vendas no fim do ano são um dos momentos mais importantes para as empreendedoras. Com esta edição, nossa ideia é simplificar as estratégias de vendas, entregando conteúdo direto nos celulares dessas profissionais, de forma fácil e prática. Queremos oferecer as ferramentas que elas precisam para potencializarem os resultados dos seus negócios neste momento crucial, gerando um impacto real na renda e na autonomia de cada uma", destaca Adriana Carvalho, diretora-executiva do Instituto Consulado da Mulher.

Quando começa e o que elas irão aprender?

As atividades acontecerão no período de 25 de agosto a 27 de setembro de 2026. O conteúdo conta com aulas e exercícios práticos semanais, enviados de forma acessível diretamente pelo aplicativo WhatsApp.

A jornada inclui aulas sobre planejamento, promoção, divulgação, atendimento e precificação. Além disso, as empreendedoras com os melhores desempenhos poderão ser contempladas com R$ 1.000,00 para investir no negócio e uma mentoria exclusiva de duas horas, ajudando a alavancar ainda mais as vendas durante a alta temporada comercial.

Regras para participar e seleção

Para concorrer a uma vaga no programa, a candidata precisa seguir algumas regras. É obrigatório ser mulher (cis ou trans) maior de 18 anos, morar no Brasil e ter um negócio informal ou registro como MEI ativo há pelo menos seis meses. Além disso, a renda familiar não pode passar de um salário-mínimo por pessoa.

Também é preciso ter acesso à internet e o aplicativo WhatsApp instalado no celular, e não ter ganhado prêmios em outros programas do Instituto Consulado da Mulher nos últimos três anos.

Como as vagas são limitadas, a seleção usará critérios de desempate específicos e em ordem: a prioridade será de quem se inscrever primeiro. Depois, será considerada a menor renda por pessoa da família e, por fim, a preferência será para as mães com filhos mais novos.

As inscrições para o programa são gratuitas e podem ser realizadas pelo site: https://www.consuladodamulher.org.br/empreendenozap.