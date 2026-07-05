Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil x Noruega: supercomputador prevê chances da Seleção avançar às quartas

Ferramenta Opta acertou o vencedor em 14 dos 16 jogos da segunda fase do Mundial

Supercomputador aponta chances de Brasil avançar às quartas na Copa do Mundo (Getty Images via AFP)

Supercomputador aponta chances de Brasil avançar às quartas na Copa do Mundo (Getty Images via AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 5 de julho de 2026 às 11h51.

Um supercomputador especializado em análise de dados vem acertando os resultados da Copa do Mundo com uma precisão que chama atenção: a ferramenta Opta acertou o vencedor em 14 dos 16 jogos da segunda fase do torneio.

Agora, a mesma tecnologia já projetou os favoritos das oitavas de final — incluindo o jogo do Brasil, que entra em campo neste domingo, 5, às 17h.

Como funciona a projeção

O supercomputador roda cerca de 10 mil simulações para calcular o percentual de chance de cada seleção avançar de fase. A credibilidade da ferramenta não vem só do Mundial: a mesma plataforma havia apontado o Paris Saint-Germain com 56% de probabilidade de ser campeão da Champions League, o que se confirmou em maio, quando o time parisiense goleou a Inter de Milão por 5 a 0.

Os acertos já confirmados nas oitavas

Das oito previsões para a fase atual, duas já se confirmaram. O duelo com maior favoritismo apontado pela máquina foi o de França sobre Paraguai (86,68% a 13,32%). A vitória do Marrocos sobre o Canadá (65,70% a 34,30%) também bateu com a projeção.

O que o supercomputador prevê para o Brasil

Para o confronto de hoje, o algoritmo dá ao Brasil 66,41% de chance de avançar às quartas de final contra a Noruega, que aparece com 33,59% de probabilidade.

Veja todas as projeções para as oitavas

  • Paraguai 13,32% x 86,68% França (confirmada)
  • Canadá 34,30% x 65,70% Marrocos (confirmada)
  • Portugal 37,78% x 62,22% Espanha
  • Estados Unidos 50,95% x 49,05% Bélgica
  • Brasil 66,41% x 33,59% Noruega
  • México 45,73% x 54,27% Inglaterra
  • Argentina 79,16% x 20,84% Egito
  • Suíça 43,05% x 56,95% Colômbia
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