Brasil x Noruega: supercomputador prevê chances da Seleção avançar às quartas

Um supercomputador especializado em análise de dados vem acertando os resultados da Copa do Mundo com uma precisão que chama atenção: a ferramenta Opta acertou o vencedor em 14 dos 16 jogos da segunda fase do torneio.

Agora, a mesma tecnologia já projetou os favoritos das oitavas de final — incluindo o jogo do Brasil, que entra em campo neste domingo, 5, às 17h.

Como funciona a projeção

O supercomputador roda cerca de 10 mil simulações para calcular o percentual de chance de cada seleção avançar de fase. A credibilidade da ferramenta não vem só do Mundial: a mesma plataforma havia apontado o Paris Saint-Germain com 56% de probabilidade de ser campeão da Champions League, o que se confirmou em maio, quando o time parisiense goleou a Inter de Milão por 5 a 0.

Os acertos já confirmados nas oitavas

Das oito previsões para a fase atual, duas já se confirmaram. O duelo com maior favoritismo apontado pela máquina foi o de França sobre Paraguai (86,68% a 13,32%). A vitória do Marrocos sobre o Canadá (65,70% a 34,30%) também bateu com a projeção.

O que o supercomputador prevê para o Brasil

Para o confronto de hoje, o algoritmo dá ao Brasil 66,41% de chance de avançar às quartas de final contra a Noruega, que aparece com 33,59% de probabilidade.

Veja todas as projeções para as oitavas