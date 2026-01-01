Zohran Mamdani toma posse como prefeito de Nova York

O democrata Zohran Mamdani teve seu primeiro dia como prefeito de Nova York nesta quinta-feira, 1º.

Ele inicia um mandato que certamente o colocará em rota de colisão com o presidente republicano Donald Trump.

O prefeito, de 34 anos, desconhecido de grande parte das pessoas há um ano, foi oficialmente empossado como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos logo após a meia-noite.

Com a posse, Mamdani se torna o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Ele prestou juramento em uma cerimônia privada em uma estação desativada do metrô abaixo da Prefeitura.

Ao longo do dia, Mamdani também participa de uma cerimônia de posse mais ampla, com discursos de democratas como o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Cerca de 4.000 convidados são esperados no evento na parte externa da Prefeitura.

A equipe de Mamdani também organizou uma festa de rua que permitirá a dezenas de milhares de pessoas assistirem à cerimônia.

"Este é, realmente, a honra e o privilégio de uma vida", disse Mamdani a jornalistas após prestar juramento nos primeiros minutos do Ano Novo.

Qual é o projeto de Mamdani para Nova York

Ainda está em aberto se Mamdani, que se autodenomina como um socialista democrático, conseguirá cumprir sua agenda, que prevê o congelamento dos preços dos aluguéis, o acesso universal a creches e ônibus gratuitos.

Assim que as eleições terminaram, "o simbolismo tem alcance limitado junto aos eleitores. Os resultados começam a importar muito mais como um todo", disse John Kane, palestrante da Universidade de Nova York.

Como Trump vai reagir pode ser decisivo.

O republicano, que é nova-iorquino, fez críticas reiteradas a Mamdani, mas os dois tiveram uma reunião cordial na Casa Branca em novembro.

Lincoln Mitchell, analista político e professor da Universidade de Columbia, disse à agência de notícias AFP que o encontro "não poderia ter sido melhor da perspectiva de Mamdani".

Mas ele alerta que a relação entre os dois poderá azedar rapidamente.

Um ponto crucial podem ser as operações de combate à imigração irregular ordenadas por Trump, que vem expandindo a repressão aos imigrantes em todos os Estados Unidos. Mamdani prometeu proteger as comunidades de imigrantes.

Como foi a cerimônia de posse

A cerimônia privada de posse de Mamdani para iniciar um mandato de quatro anos foi conduzida pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que condenou Trump por fraude em 2024.

Em um fato inédito para a cidade, Mamdani usou vários exemplares do Corão para prestar juramento: dois de sua família e um que pertenceu ao escritor negro porto-riquenho Arturo Schomburg, noticiou o jornal The New York Times.

Com o novo cargo, Mamdani vai mudar de endereço, trocando seu apartamento alugado no Queens pela Mansão Gracie, a luxuosa residência do prefeito em Upper East Side, em Manhattan.

Alguns chegaram a especular se ele se mudaria para a residência oficial, devido a uma campanha voltada para questões de acessibilidade financeira. Mamdani disse que o faria sobretudo devido a questões de segurança.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana, Mamdani se mudou para Nova York aos sete anos e teve uma educação de elite, com apenas uma breve passagem pela política como membro da Assembleia do estado de Nova York antes de se eleger prefeito.

Para compensar sua falta de experiência, ele se cerca de assessores de prefeitos anteriores e do governo do ex-presidente Joe Biden.

Mamdani também abriu diálogo com líderes empresariais, alguns dos quais previram um êxodo maciço de nova-iorquinos ricos caso ele vencesse as eleições.

Com informações da AFP