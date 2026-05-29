Barcelona perto de Gordon: números mostram vantagem do inglês sobre trio ofensivo do Barça

O Barcelona está próximo de contratar Anthony Gordon, do Newcastle. O atacante deve custar 70 milhões de euros fixos (R$ 413 milhões), mais 10 milhões de euros (R$ 58,8 milhões) em variáveis aos cofres da equipe blaugrana.

O atleta chega com grande expectativa, mesmo tendo feito uma temporada abaixo na Premier League, com apenas seis gols e duas assistências. Por outro lado, teve um bom desempenho na Champions League, com dez gols e duas assistências.

Estatísticas mostram que Gordon é mais eficiente que futuros companheiros

Segundo a ESPN, Anthony Gordon possui números mais eficientes que seus futuros companheiros de ataque em conversões de oportunidades. De acordo com as informações, o atleta leva vantagem sobre Raphinha, Lamine Yamal e Marcus Rashford.

Gordon tem taxa de conversão de chutes de 22% na última temporada, sendo superior aos outros atletas, já que Raphinha tem 19%, Yamal 15% e Rashford 12%.

Além disso, no Newcastle, Gordon teve média de 18 toques em cada partida no último terço do campo, longe dos 25 de Raphinha, 26 de Rashford e 45 de Yamal.

Além disso, Gordon é um atleta bastante agressivo e com velocidade, que soube aproveitar a verticalidade do Newcastle na última temporada. Essas características seriam bastante positivas para o Barcelona.

Outro ponto que destaca Gordon é a capacidade de exercer pressão alta nas defesas rivais. O atleta tem média de duas por jogo, ficando atrás apenas de Yamal, com três.

O atleta está acostumado a jogar em partidas abertas e em um contexto dominador, algo que o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick poderia proporcionar, ajudando Gordon a potencializar seus resultados. Somando sua capacidade com a de seus companheiros, é esperado mais contribuição ao Barça em termos de pressão.