72% dos profissionais brasileiros que usam inteligência artificial no trabalho dizem realizar hoje atividades que não faziam há um ano. Apenas 16% afirmam ser recompensados por usar a tecnologia para mudar a forma de trabalhar. Os números são do Work Trend Index 2026, relatório anual da Microsoft sobre IA no ambiente corporativo.

A pesquisa ouviu 20 mil trabalhadores do conhecimento em dez países, 2 mil por mercado, entre fevereiro e abril de 2026, e considerou apenas quem já usa IA no trabalho. A média global para o mesmo indicador de novas atividades é de 58%.

O que o relatório mostra sobre o Brasil

O descompasso entre adoção e reconhecimento aparece em mais de um número. Quase 80% dos entrevistados no país temem ficar para trás se não aprenderem rapidamente a usar IA, contra 65% na média global. Já os 16% que se dizem recompensados por reinventar o trabalho com a tecnologia, mesmo quando o resultado não vem de imediato, superam os 13% globais, mas seguem como minoria.

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Mais tarefas na rotina

Outro estudo aponta na mesma direção. Na pesquisa Workforce 2026, da Korn Ferry, 52% dos trabalhadores brasileiros afirmam que as ferramentas de IA aumentaram o número de tarefas esperadas em suas funções, índice próximo dos 51% da média global. Os dados indicam uma rotina em que novas atividades são somadas sem que as anteriores deixem necessariamente de existir.

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Qualificação e remuneração

O mercado de trabalho também mede o efeito da IA nos salários. O AI Jobs Barometer 2026, da PwC, analisou mais de 1 bilhão de anúncios de vagas em 27 países e identificou que o prêmio salarial médio para quem tem habilidades em IA chegou a 62%, ante 57% no ano anterior. O relatório destaca ainda o peso crescente de competências como julgamento, criatividade e liderança.

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