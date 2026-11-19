A Conmebol lançou dois aplicativos oficiais para reforçar a segurança dos ingressos das finais continentais de 2026. As plataformas LIBERTADORES Tickets e SUDAMERICANA Tickets foram desenvolvidas para dificultar falsificações e a atuação de cambistas, com recursos como QR Code dinâmico, bloqueio de capturas de tela e limite de um ingresso vinculado por celular.

Desenvolvidos pela empresa Imply Eleven Tickets, responsável pela operação de venda e controle de acesso dos eventos, os aplicativos também permitem que o torcedor apresente a entrada mesmo sem conexão com a internet. A novidade será utilizada nas decisões da Copa Sul-Americana, entre Atlético-MG e Boca Juniors, e da Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes.

Como funciona a tecnologia antifraude da Conmebol?

O sistema reúne diferentes mecanismos para impedir que ingressos sejam copiados, compartilhados irregularmente ou utilizados por mais de uma pessoa. Entre os principais recursos estão:

Um ingresso por celular: cada aparelho pode ter apenas uma entrada vinculada, o que dificulta o compartilhamento irregular do mesmo bilhete.

cada aparelho pode ter apenas uma entrada vinculada, o que dificulta o compartilhamento irregular do mesmo bilhete. QR Code dinâmico: o código de acesso é liberado 72 horas antes da partida e se atualiza em tempo real. Dessa forma, uma imagem estática ou uma reprodução antiga não é suficiente para validar a entrada.

o código de acesso é liberado 72 horas antes da partida e se atualiza em tempo real. Dessa forma, uma imagem estática ou uma reprodução antiga não é suficiente para validar a entrada. Bloqueio de capturas de tela: o aplicativo impede que o torcedor faça prints do ingresso, reduzindo a possibilidade de circulação de cópias do código.

o aplicativo impede que o torcedor faça prints do ingresso, reduzindo a possibilidade de circulação de cópias do código. Funcionamento offline: depois de baixar o ingresso na carteira digital, o usuário consegue apresentá-lo na entrada do estádio mesmo sem sinal de internet.

Além da validação pelo aplicativo, o acesso aos estádios contará com duas etapas de conferência. Na primeira barreira, o código será verificado para liberar a passagem à área externa controlada. Depois, haverá uma segunda leitura no portão correspondente ao setor do ingresso, antes da entrada nas arquibancadas.

Como baixar e acessar o ingresso?

Os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis para celulares Android e iOS. O torcedor deve escolher a plataforma correspondente à competição para a qual comprou a entrada.

O procedimento é o seguinte:

Baixe o aplicativo: procure por LIBERTADORES Tickets ou SUDAMERICANA Tickets na Google Play Store ou na Apple App Store. Faça o login: utilize os mesmos dados da conta cadastrada no momento da compra do ingresso. Acesse a carteira digital: o bilhete ficará disponível na área de ingressos do aplicativo. Baixe a entrada com antecedência: o QR Code será habilitado 72 horas antes do início da partida. Faça o download para conseguir apresentar o bilhete mesmo sem internet no estádio.

A Conmebol recomenda que o torcedor utilize os aplicativos oficiais e faça o procedimento com antecedência para evitar dificuldades no acesso ao estádio.