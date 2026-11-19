Conmebol: entidade anuncia plataformas para evitar cambismo nas finais continentais de 2026 (Divulgação/Conmebol)
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13h52.
A Conmebol lançou dois aplicativos oficiais para garantir a segurança dos ingressos das finais continentais de 2026. As plataformas LIBERTADORES Tickets e SUDAMERICANA Tickets combatem fraudes e permitem acesso offline aos estádios.
A Conmebol lançou dois aplicativos oficiais para reforçar a segurança dos ingressos das finais continentais de 2026. As plataformas LIBERTADORES Tickets e SUDAMERICANA Tickets foram desenvolvidas para dificultar falsificações e a atuação de cambistas, com recursos como QR Code dinâmico, bloqueio de capturas de tela e limite de um ingresso vinculado por celular.
Desenvolvidos pela empresa Imply Eleven Tickets, responsável pela operação de venda e controle de acesso dos eventos, os aplicativos também permitem que o torcedor apresente a entrada mesmo sem conexão com a internet. A novidade será utilizada nas decisões da Copa Sul-Americana, entre Atlético-MG e Boca Juniors, e da Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes.
O sistema reúne diferentes mecanismos para impedir que ingressos sejam copiados, compartilhados irregularmente ou utilizados por mais de uma pessoa. Entre os principais recursos estão:
Além da validação pelo aplicativo, o acesso aos estádios contará com duas etapas de conferência. Na primeira barreira, o código será verificado para liberar a passagem à área externa controlada. Depois, haverá uma segunda leitura no portão correspondente ao setor do ingresso, antes da entrada nas arquibancadas.
Os aplicativos são gratuitos e estão disponíveis para celulares Android e iOS. O torcedor deve escolher a plataforma correspondente à competição para a qual comprou a entrada.
O procedimento é o seguinte:
A Conmebol recomenda que o torcedor utilize os aplicativos oficiais e faça o procedimento com antecedência para evitar dificuldades no acesso ao estádio.