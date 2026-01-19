Palmeiras x Ibrachina: onde assistir e horário pelas quartas de final da Copinha

O Palmeiras e o Ibrachina se enfrentam nesta segunda-feira, 19, às 18h30, na Arena Barueri, em Barueri, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo terá transmissão ao vivo no canal CazéTV no YouTube.

Invicto, o Sub-20 do Palmeiras chega forte à fase decisiva da Copinha. Em seis jogos, o time venceu quatro e empatou dois, com 23 gols marcados e sete sofridos. Os atacantes Sorriso e Victor Gabriel são os artilheiros da equipe, com cinco gols cada. A equipe comandada por Lucas Andrade defende uma invencibilidade de 24 partidas na categoria, somando 18 vitórias e seis empates — a última derrota foi em julho de 2025.

Já o Ibrachina faz campanha histórica em sua quinta participação na Copinha. A equipe eliminou adversários tradicionais como Atlético-MG, Santo André e o Internacional, este último com vitória na Ibrachina Arena. Na fase de grupos, liderou o grupo 30, superando Bangu-RJ, Ferroviário-CE e o próprio Santo André.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Ibrachina hoje pela Copinha?

O jogo desta segunda-feira, às 18h30, entre Palmeiras e Ibrachina terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

