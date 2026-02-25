Esporte

Grêmio x Atlético-MG: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam na Arena do Grêmio pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio recebe Atlético-MG; veja onde assistir (Redes Sociais/Reprodução)

Grêmio recebe Atlético-MG; veja onde assistir (Redes Sociais/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A partida entre Grêmio x Atlético-MG começa nesta quarta-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne duas equipes que ainda buscam melhor desempenho neste início de Brasileirão.

O Grêmio soma três pontos após três jogos e tenta aproveitar o fator casa para conquistar a segunda vitória na competição. Já o adversário Atlético-MG acumula dois pontos e ainda busca o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

Os torcedores que não forem à Arena do Grêmio poderão acompanhar Grêmio x Atlético-MG ao vivo pela TV Globo, com transmissão para os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, além do Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida também terá cobertura em tempo real nos principais portais esportivos, com atualização lance a lance, estatísticas e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão 2026.

Que horas é Grêmio x Atlético-MG?

O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 25, na Arena do Grêmio.

Como chegam as equipes

O Grêmio garantiu vaga na final do Campeonato Gaúcho após eliminar o Juventude nos pênaltis. No Brasileirão, venceu uma partida e busca regularidade.

O técnico Luís Castro pode ter as estreias de Nardoni e Leonel Pérez. Monsalve e Willian são dúvidas, enquanto Tetê, Braithwaite, Villasanti e Wagner Leonardo estão fora.

O Atlético-MG, por sua vez, empatou com o América-MG na ida da semifinal do Campeonato Mineiro e divide atenções com o estadual. No Brasileirão, soma dois empates e uma derrota.

A equipe segue sob comando interino de Lucas Gonçalves, enquanto Eduardo Domínguez acompanha o grupo antes de assumir oficialmente.

Lyanco e Alexsander seguem como desfalques.

Prováveis escalações

Grêmio - Técnico Luís Castro 
Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.

Atlético-MG - Técnico: Lucas Gonçalves
Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Hulk e Dudu.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolBrasileirãoGrêmioAtlético - MG

Mais de Esporte

Palmeiras x Fluminense: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Cruzeiro x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x São Paulo: quando é a semifinal do Paulistão 2026?

Novorizontino x Corinthians: quando é o jogo da semifinal do Paulistão?

Mais na Exame

Economia

Brasil pode elevar produtividade em até 1,4% ao ano com IA, diz Moody’s

EXAME Agro

Agro paulista tem superávit de US$ 1,3 bilhão em janeiro, diz Agricultura

Mercados

Balanço da Nvidia, pesquisa eleitoral e inflação na Europa: o que move os mercados

Carreira

Três formas para integrar a IA como parceira da equipe — não como substituta, segundo executivo