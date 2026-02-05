Esporte

Bahia x Fluminense: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026 na Fonte Nova

Arena Fonte Nova: estádio recebe Bahia x Fluminense nesta quinta-feira (Divulgação/Odebrecht)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Bahia e Fluminense se enfrentam na próxima quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro 2025 na quinta colocação, com 64 pontos, enquanto o Bahia ficou em sétimo lugar, com 60 pontos.

Onde assistir a Bahia x Fluminense?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pelo SporTV.

Que horas é o jogo entre Bahia x Fluminense?

A partida acontece nesta quinta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Escalações prováveis

Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía 

