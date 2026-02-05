Quem fez os gols no jogo do Palmeiras contra o Vitória pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu o Vitória por 5 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista balançou as redes com cinco jogadores diferentes ao longo da partida.

O placar foi aberto por Murilo, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Pouco depois, Gustavo Gómez ampliou ao aproveitar sobra dentro da área, também em jogada aérea.

Ainda no primeiro tempo, o terceiro gol saiu dos pés de Maurício, que finalizou após cruzamento vindo da esquerda. O Vitória descontou no início da segunda etapa, com Dudu, em chute de fora da área.

A resposta do Palmeiras veio rapidamente. Allan marcou o quarto gol em finalização de longa distância, e Sosa fechou a goleada ao arriscar de fora da área, com desvio da defesa.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a quatro pontos e assumiu a segunda colocação da tabela. O Vitória permaneceu com três pontos e ocupa a 11ª posição após duas rodadas.

Quem fez os gols do Palmeiras?