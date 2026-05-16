Internacional x Vasco: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

CURITIBA, BRASIL - 1º DE ABRIL: Tchê Tchê (à direita), do Vasco, comemora após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida entre Coritiba e Vasco da Gama, pelo Brasileirão 2026, no Estádio Couto Pereira, em 1º de abril de 2026, em Curitiba, Brasil. ((Foto: Hedeson Alves/Sports Press Photo/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05h00.

Sport Club Internacional e Club de Regatas Vasco da Gama se enfrentam neste sábado, 16, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Internacional tenta se aproximar da parte de cima da tabela

O Internacional ocupa a 14ª colocação, com 18 pontos conquistados em 15 partidas. A equipe soma quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 16 sofridos.

Na rodada anterior, o time gaúcho empatou por 2 a 2 com o Coritiba, fora de casa. Jogando no Beira-Rio, o Colorado busca um resultado positivo para encostar na zona de classificação para competições continentais.

Vasco quer manter embalo após vitória em casa

O Vasco aparece em 8º lugar, com 20 pontos em 15 jogos. A campanha inclui cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 21 gols marcados e 21 sofridos.

Na última rodada, a equipe carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em São Januário. Um novo triunfo pode aproximar o clube do G-6.

Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Internacional x Vasco hoje?

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília).

