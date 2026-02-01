Cruzeiro x Betim: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

O Betim e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 1º de fevereiro, às 20h, na Arena Urbsan, em Betim, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e na plataforma SportyNet.

O Cruzeiro vive momento turbulento na temporada. Após a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Botafogo, na estreia do Brasileirão, o time comandado por Tite tenta reencontrar o caminho das vitórias no Estadual, onde já acumula dois jogos sem vencer.

Do outro lado, o Betim busca embalar no campeonato. Com apenas uma vitória até aqui, a equipe de Emerson Ávila tenta somar pontos em casa para subir na tabela e surpreender o adversário da capital.

Onde assistir ao vivo o jogo Betim x Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste domingo, às 20h, entre Betim e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere e na SportyNet.

Como assistir online o jogo Betim x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (Premiere) e pela plataforma SportyNet.

Prováveis escalações de Betim x Cruzeiro

Betim: Jory; Riquelmy, Fuhr, Jean Carlos e Pedro Henrique; Vitinho, Diego, Salles, Jhemerson e Vitinho; João Magno. Técnico: Emerson Ávila.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva e Christian; Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Tite.