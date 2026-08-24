Al Hilal mira Martinelli, e Arsenal define valor milionário para negociar atacante

Gabriel Martinelli pode estar perto de deixar o Arsenal. O Al Hilal, da Arábia Saudita, abriu negociações com o estafe do atacante brasileiro de 25 anos e avalia avançar por sua contratação. O jogador está aberto à possibilidade de se transferir, enquanto o clube inglês estabeleceu uma pedida na casa dos 60 milhões de libras, aproximadamente R$ 440 milhões.

Ainda não existe acordo entre as partes, mas as conversas estão em andamento. O Arsenal não considera Martinelli intocável e está disposto a analisar uma proposta que considere suficientemente atrativa, segundo o New York Times.

A situação ganha força justamente em um momento em que o brasileiro perdeu espaço no elenco de Mikel Arteta.

Martinelli já havia sido procurado pelo Galatasaray

O interesse do Al Hilal não é a primeira movimentação envolvendo Martinelli nesta janela. No início de agosto, o Galatasaray apresentou uma oferta de 45 milhões de euros, cerca de 38,4 milhões de libras, pelo atacante. A proposta, porém, não avançou porque o estafe do jogador informou ao Arsenal que ele não tinha interesse em se transferir para o futebol turco.

Agora, o cenário é diferente. Martinelli está aberto à possibilidade de jogar pelo Al Hilal, embora não esteja pressionando o Arsenal para deixar o clube. A diferença de postura pode facilitar as conversas caso a equipe saudita aceite chegar ao valor considerado adequado pelos ingleses, segudo o Times.

Outro fator que alimenta a possibilidade de saída é a situação de Martinelli dentro do elenco. O brasileiro não foi relacionado por Arteta para a vitória sobre o Manchester City na Community Shield e também ficou fora da lista para o triunfo contra o Coventry City, na primeira rodada da Premier League.

A ausência nos dois compromissos oficiais reforçou a percepção de que o atacante perdeu espaço na hierarquia ofensiva do treinador.

Isso não significa, porém, que Martinelli tenha pedido para sair. O jogador ainda tem contrato com o Arsenal até 2027, e o clube tem uma opção para ampliar o vínculo por mais uma temporada.

A diretoria, portanto, está em uma posição confortável para negociar, mas sabe que precisa avaliar o impacto esportivo de uma eventual transferência, segundo o Times.

Arsenal já se movimentou para repor o setor

O clube londrino também tomou medidas para reorganizar suas opções pelos lados do ataque. O Arsenal contratou Christos Tzolis, do Club Brugge, durante a janela, enquanto Leandro Trossard deixou o elenco e acertou sua transferência para o Besiktas.

A equipe também chegou a demonstrar interesse em Vinícius Júnior, mas o brasileiro renovou seu contrato de longo prazo com o Real Madrid, encerrando qualquer possibilidade de uma transferência.

Al Hilal quer reforçar ainda mais o ataque

Para o Al Hilal, Martinelli seria mais uma contratação de peso para o setor ofensivo. O clube saudita já trouxe Crysencio Summerville para o elenco nesta janela. Além disso, Darwin Núñez foi anunciado no domingo como novo jogador do Al-Diriyah por empréstimo.

A chegada de Martinelli aumentaria ainda mais a quantidade de opções ofensivas disponíveis no futebol saudita e daria ao brasileiro uma nova experiência em um campeonato que tem atraído cada vez mais jogadores de destaque do futebol europeu, segundo o Times.

A possibilidade de negociar Martinelli também está relacionada ao planejamento financeiro do Arsenal para a janela.

O clube entrou no mercado sabendo que precisaria realizar vendas para equilibrar o elenco depois dos investimentos feitos em contratações. Até agora, Trossard foi vendido ao Besiktas por 20 milhões de euros, enquanto Christian Norgaard deixou o Arsenal rumo ao Everton por 7 milhões de libras.

Nesse cenário, Martinelli pode se tornar uma das principais fontes de receita. O Arsenal quer cerca de £ 60 milhões, valor significativamente superior à proposta feita anteriormente pelo Galatasaray.