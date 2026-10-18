Após sete meses afastado, Felca anuncia retorno às redes sociais

RESUMO ＋ Após quase sete meses afastado, Felca retornou às redes sociais neste domingo (18/10) com uma mensagem enigmática, anunciando uma novidade para a meia-noite de terça-feira (20/10). A publicação gerou repercussão e especulações sobre um possível conteúdo político, ainda sem confirmação. O influenciador ganhou projeção nacional em agosto de 2025, ao denunciar a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes na internet, em vídeo que alcançou 53 milhões de visualizações no YouTube. Após afirmar ter recebido ameaças, reduziu suas aparições públicas. Seu retorno ocorre em meio a desdobramentos judiciais relacionados à exposição de adolescentes e à vigência do ECA Digital, também conhecido como Lei Felca. O conteúdo do anúncio permanece desconhecido.

Após quase sete meses afastado das redes sociais, o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, voltou a movimentar a internet neste domingo, 18. Em uma publicação de fundo preto, o youtuber divulgou a frase “Eu me escondi por tempo demais” e anunciou uma novidade para a meia-noite de terça-feira, 20, sem revelar detalhes sobre o conteúdo.

A mensagem provocou grande repercussão nas redes sociais, com comentários de personalidades públicas e seguidores que demonstraram curiosidade e expectativa em relação ao anúncio. Diante da proximidade do segundo turno das eleições presidenciais, parte do público passou a especular sobre a possibilidade de uma manifestação de cunho político. Até o momento, entretanto, não há confirmação sobre o teor da publicação.

Vídeo sobre adultização resultou em projeção nacional

Felca ganhou projeção nacional em agosto de 2025, quando publicou um vídeo denunciando a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O conteúdo alcançou 53 milhões de visualizações no YouTube e ampliou o debate público sobre a exposição de menores de idade na internet, além de impulsionar discussões sobre a responsabilidade das plataformas digitais na proteção desse público.

Após a repercussão da denúncia, o influenciador afirmou ter recebido ameaças e passou a reduzir suas aparições públicas. Antes da mensagem publicada neste domingo, sua última publicação nas redes sociais havia sido registrada em 22 de março de 2026.

No momento da publicação deste texto, o post de Felca no Instagram contava com mais de 1 milhão de curtidas e 75 mil comentários (Reprodução/Instagram)

Desdobramentos judiciais e legislação digital

A denúncia também se insere em um contexto de discussões judiciais e mudanças legislativas relacionadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Em fevereiro de 2026, Hytalo Santos e Euro foram condenados pela Justiça da Paraíba por crimes relacionados à produção e à divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes.

Outro marco foi a entrada em vigor, em março de 2026, da Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. A legislação estabelece regras voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com medidas relacionadas à segurança desse público no uso de serviços e plataformas on-line.