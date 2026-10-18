Após sete meses afastado, Felca anuncia retorno às redes sociais

Antes da mensagem publicada neste domingo, sua última publicação nas redes sociais havia sido registrada em 22 de março de 2026 (Reprodução/Instagram)
Colaboradora
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18h10.
Última atualização em 18 de outubro de 2026 às 18h28.
Após quase sete meses afastado, Felca retornou às redes sociais neste domingo (18/10) com uma mensagem enigmática, anunciando uma novidade para a meia-noite de terça-feira (20/10). A publicação gerou repercussão e especulações sobre um possível conteúdo político, ainda sem confirmação. O influenciador ganhou projeção nacional em agosto de 2025, ao denunciar a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes na internet, em vídeo que alcançou 53 milhões de visualizações no YouTube. Após afirmar ter recebido ameaças, reduziu suas aparições públicas. Seu retorno ocorre em meio a desdobramentos judiciais relacionados à exposição de adolescentes e à vigência do ECA Digital, também conhecido como Lei Felca. O conteúdo do anúncio permanece desconhecido.
Após quase sete meses afastado das redes sociais, o influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, voltou a movimentar a internet neste domingo, 18. Em uma publicação de fundo preto, o youtuber divulgou a frase “Eu me escondi por tempo demais” e anunciou uma novidade para a meia-noite de terça-feira, 20, sem revelar detalhes sobre o conteúdo.
A mensagem provocou grande repercussão nas redes sociais, com comentários de personalidades públicas e seguidores que demonstraram curiosidade e expectativa em relação ao anúncio. Diante da proximidade do segundo turno das eleições presidenciais, parte do público passou a especular sobre a possibilidade de uma manifestação de cunho político. Até o momento, entretanto, não há confirmação sobre o teor da publicação.
Felca ganhou projeção nacional em agosto de 2025, quando publicou um vídeo denunciando a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O conteúdo alcançou 53 milhões de visualizações no YouTube e ampliou o debate público sobre a exposição de menores de idade na internet, além de impulsionar discussões sobre a responsabilidade das plataformas digitais na proteção desse público.
Após a repercussão da denúncia, o influenciador afirmou ter recebido ameaças e passou a reduzir suas aparições públicas. Antes da mensagem publicada neste domingo, sua última publicação nas redes sociais havia sido registrada em 22 de março de 2026.
A denúncia também se insere em um contexto de discussões judiciais e mudanças legislativas relacionadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Em fevereiro de 2026, Hytalo Santos e Euro foram condenados pela Justiça da Paraíba por crimes relacionados à produção e à divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes.
Outro marco foi a entrada em vigor, em março de 2026, da Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca. A legislação estabelece regras voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com medidas relacionadas à segurança desse público no uso de serviços e plataformas on-line.
O influenciador reapareceu neste domingo, 18, após quase sete meses afastado. Sua última publicação antes do retorno havia sido feita em 22 de março de 2026.
Felca publicou uma imagem de fundo preto com a frase “Eu me escondi por tempo demais” e anunciou uma novidade para a meia-noite de terça-feira, 20, sem revelar detalhes sobre o conteúdo.
Parte do público especula sobre a possibilidade de o anúncio abordar política, devido à proximidade do segundo turno das eleições presidenciais. Entretanto, o influenciador ainda não confirmou o assunto da publicação.
Após a repercussão de sua denúncia sobre a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes na internet, o influenciador afirmou ter recebido ameaças e reduziu suas aparições públicas.
Em agosto de 2025, o influenciador publicou um vídeo denunciando a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O conteúdo alcançou 53 milhões de visualizações no YouTube e ampliou o debate sobre a proteção de menores de idade no ambiente digital.
A Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca, entrou em vigor em março de 2026 e estabelece regras para reforçar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
A denúncia contribuiu para ampliar a discussão pública sobre a exposição de menores na internet. Em fevereiro de 2026, Hytalo Santos e Euro foram condenados pela Justiça da Paraíba por crimes relacionados à produção e à divulgação de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o conteúdo ou o objetivo do anúncio. A expectativa é que a novidade seja divulgada à meia-noite de terça-feira, 20.