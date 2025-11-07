Esporte

Relembre quando o campeão da F1 foi decidido no Brasil

O GP do Brasil de 2008 é lembrado como um dos finais mais dramáticos da Fórmula 1, quando Hamilton ganhou na última curva

Hamilton proporcionou um dos momentos mais emocionantes da F1 justamente em Interlagos (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15h57.

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, é conhecido por ter sido palco de decisões históricas da categoria. Ao longo dos anos, seis campeonatos mundiais de pilotos foram decididos em solo brasileiro, consolidando o GP como um dos mais emocionantes da categoria.

2005 – Alonso faz história como o mais jovem campeão

Na temporada de 2005, Fernando Alonso chegou ao Brasil com vantagem sobre Kimi Räikkönen. Com 111 pontos contra 86 do finlandês, o espanhol precisava apenas de um pódio. Ao terminar em terceiro lugar, Alonso garantiu seu primeiro título mundial, tornando-se o mais jovem campeão da história da F1 até então.

2006 – Bicampeonato confirmado em Interlagos

No ano seguinte, Alonso voltou a Interlagos para disputar o título com Michael Schumacher. Com 126 pontos contra 116 do alemão, o espanhol precisava apenas pontuar. Ao terminar em segundo lugar, Alonso conquistou o bicampeonato, enquanto Schumacher ficou em quarto. Foi também a despedida do alemão da Fórmula 1.

2007 – Raikkonen vence por um ponto

A decisão de 2007 foi uma das mais apertadas da história. Três pilotos tinham chances reais: Lewis Hamilton (107 pontos), Fernando Alonso (103) e Kimi Räikkönen (100). Com uma vitória surpreendente, Raikkonen somou 110 pontos, superando Hamilton por apenas um ponto e conquistando seu único título mundial.

2008 – Hamilton supera massa na última curva

O GP do Brasil de 2008 é lembrado como um dos finais mais dramáticos da Fórmula 1. Felipe Massa venceu a corrida e, por breves segundos, foi campeão mundial. No entanto, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock na última curva e terminou em quinto, garantindo o título por um ponto de diferença (98 a 97).

2009 – Button confirma título com atuação segura

Em 2009, Jenson Button chegou ao Brasil com boa vantagem sobre Rubens Barrichello e Sebastian Vettel. Bastou um quinto lugar para o britânico garantir o título, coroando a temporada da equipe Brawn GP, que virou até tema de documentário oficial da F1.

2012 – Vettel conquista o tricampeonato

Na última vez em que o título foi decidido no Brasil, Sebastian Vettel precisava apenas de um sexto lugar para garantir o tricampeonato. Mesmo após largar mal e sofrer toques, o alemão terminou em sexto, enquanto Fernando Alonso foi segundo. Com isso, Vettel manteve três pontos de vantagem e celebrou seu terceiro título consecutivo.

