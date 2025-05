Os atletas com 25 anos (ou menos) mais bem pagos do mundo

O quarterback Trevor Lawrence, escolhido como a primeira seleção geral no draft da NFL de 2021 após uma carreira universitária de destaque em Clemson, chegou à liga cercado de grandes expectativas.

Ainda assim, Lawrence garantiu um contrato de cinco anos no valor de US$ 275 milhões, assinado em junho passado, incluindo um bônus de assinatura de US$ 37,5 milhões e outro de US$ 35 milhões neste ano.

Esses valores, somados a acordos de patrocínio com marcas como American, Ritz Crackers e EverBank, renderam a Lawrence cerca de US$ 80,5 milhões no último ano, colocando-o como o atleta sub-25 mais bem pago do mundo e o 21º entre todos os atletas do ranking global.

Além de Lawrence, apenas outros quatro atletas com 25 anos ou menos ultrapassaram a marca de US$ 53,6 milhões em ganhos no período:

Justin Jefferson (Minnesota Vikings, NFL)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, NBA)

Erling Haaland (Manchester City, Premier League)

Vinicius Jr. (Real Madrid, La Liga)

O grupo arrecadou cerca de US$ 332 milhões (antes de impostos e comissões), sendo US$ 273 milhões provenientes de salários e bônus, e US$ 59 milhões de patrocínios, aparições públicas e outros negócios.

Desafios e destaques dos jovens atletas

O volume de ganhos desses jovens atletas é ainda mais notável diante das restrições salariais impostas por ligas como NBA e NFL, que limitam os salários de novatos com base na posição do draft. Na MLB, o sistema é ainda mais rígido, exigindo seis anos de serviço na liga principal para que jogadores possam negociar salários mais altos.

Mesmo assim, a presença crescente de jovens estrelas como Lawrence, Jefferson, Edwards e Vinicius Jr. vem diminuindo a idade média dos atletas mais bem pagos do mundo, que caiu de 33 anos em 2023 para 31 em 2025.

