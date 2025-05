Vinicius Jr. fecha novo contrato com Real Madrid e valores passam de R$ 635 milhões, diz jornal

O atacante brasileiro Vinícius Júnior acertou a renovação de seu contrato com o Real Madrid até 2030, tornando-se o jogador mais bem remunerado do elenco merengue. Segundo informações do jornal espanhol AS, o novo acordo prevê um salário anual de € 20 milhões líquidos (aproximadamente R$ 127 milhões), totalizando € 100 milhões ao longo de cinco anos (cerca de R$ 636 milhões).

O contrato atual de Vinícius, que vai até 2027, será estendido por mais três temporadas, com início em julho de 2025. O novo vínculo inclui cláusulas de bonificação por conquistas como títulos, número de gols marcados e premiações individuais, como a Bola de Ouro e o prêmio The Best da FIFA. A conquista deste último, em 2024, rendeu ao jogador um prêmio adicional de € 2 milhões.

Com a renovação, Vinícius Jr. supera os salários de estrelas como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, e se consolida como peça central no projeto esportivo do Real Madrid. O clube espanhol demonstrou confiança no atacante de 24 anos, que, na atual temporada, acumula 20 gols e 14 assistências em 49 partidas.

A decisão de permanecer no Real Madrid ocorre mesmo diante de uma proposta bilionária do futebol saudita, que ofereceu €1 bilhão por um contrato de cinco anos. Vinícius optou por seguir no clube espanhol, reforçando seu compromisso com a equipe onde atua desde 2018.