Sorteio da Libertadores e Sul-Americana: veja a definição dos grupos dos torneios da Conmebol

Nesta segunda-feira, a Conmebol vai definir os grupos da Libertadores e da Sul-Americana. A partir das 20h, a confederação realizará o sorteio das chaves de ambas as competições, com sete clubes brasileiros em cada uma delas.

A cerimônia começou com homenagem ao técnico Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana com o Racing, da Argentina, em final disputada contra o Cruzeiro.

Na Libertadores, quatro times do Brasil estão no primeiro pote: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional aparece no pote 2, enquanto o Fortaleza figura no pote 3. Já o Bahia, que avançou pela fase preliminar, entra no pote 4.

A distribuição dos potes segue o ranking da Conmebol de 2024, divulgado no final do ano passado. Segundo as regras da entidade, clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo, exceto se um deles tiver vindo da fase preliminar. Assim, o Bahia pode cair na mesma chave de outro time brasileiro.

Quais são os potes do sorteio da Libertadores?

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil

Na Sul-Americana, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro serão os cabeças de chave, ocupando o pote 1. Já o Vasco ficou no pote 2, enquanto o Vitória integra o pote 4.

Seguindo as diretrizes da Conmebol, os grupos não poderão contar com mais de um clube do mesmo país. Isso significa que confrontos como Fluminense x Vasco não poderão ocorrer nesta fase.

Após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, o Corinthians também disputará a Sul-Americana e estará no pote 4.

Quais são os potes do sorteio da Copa Sul-Americana?

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali

Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali Pote 2: Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz

Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco, Huracán, Universidad Católica, Unión Española e Godoy Cruz Pote 3: Once Caldas, Racing de Montevidéu, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño,, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo

Once Caldas, Racing de Montevidéu, Unión, Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño,, Academia Puerto Cabello e Cerro Largo Pote 4: Mushuc Runa, Atlético Grau, Vitória, GV San José, Deportes Iquique, Boston River, Melgar e Corinthians

Confira o resultado do sorteio da Sul-Americana

*Em atualização.