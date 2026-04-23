Esporte

Jogos da Copa do Brasil de hoje, quinta-feira, 23: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta da Copa do Brasil online e na TV por assinatura

Futebol: Copa do Brasil tem últimos jogos das partidas de ida da quinta fase (Esportes/Exame)

Futebol: Copa do Brasil tem últimos jogos das partidas de ida da quinta fase (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09h35.

A quinta fase da Copa do Brasil segue nesta quinta-feira, 23, com a estreia dos últimos clubes que disputam Brasileirão. As equipes que disputam a Série A se juntam às 12 classificadas anteriormente, buscando uma vaga no mata-mata do torneio, totalizando 32 clubes ao todo.

Nesta fase do torneio, os duelos passaram a ser decididos em jogos de ida e volta. Até a fase anterior, o formato de disputa era em jogo único.

Os confrontos de ida vão de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23. Já a volta acontece entre os dias 12 e 14 de maio de 2026.

Na terça, 21, e quarta, 22, alguns jogos já ocorreram; agora, na quinta, 23, os duelos seguem para definir os placares dos jogos de ida da competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

  • 19h - Atlético-MG x Ceará - transmissão Sportv e Premiere
  • 19h30 - Palmeiras x Jacuipense - transmissão Prime Vídeo
  • 21h30 - Athletico-PR x Atlético - GO - transmissão Sportv e Premiere
  • 21h30 - Operário-PR x Fluminense - transmissão Prime Vídeo

Resultados dos jogos de terça e quarta-feira

  • Botafogo 1 x 0 Chapecoense
  • São Paulo 1 x 0 Juventude
  • Grêmio 2 x 0 Confiança
  • Barra 0 x 1 Corinthians
  • Paysandu 0 x 2 Vasco
  • Bahia 1 x 3 Remo
  • Goiás 2 x 2 Cruzeiro
  • Santos 0 x 0 Coritiba
  • Fortaleza 2 x 1 CRB
  • Ahtletic 1 x 2 Internacional

Veja os clubes que disputarão a quinta fase da Copa do Brasil

  • Athletic-MG
  • Ceará
  • Fortaleza
  • Operário-PR
  • Paysandu
  • Confiança
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense
  • Goiás
  • Juventude
  • Barra-SC
  • Athletico-PR
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Chapecoense
  • Corinthians
  • Coritiba
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Internacional
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • RB Bragantino
  • Remo
  • Santos
  • São Paulo
  • Vasco da Gama
  • Vitória
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