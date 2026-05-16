Jogos deste sábado, 16: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 16, será recheado de jogos importantes no futebol internacional e nacional. Campeonatos alemão, português, saudita e inglês movimentam a agenda do dia, além de finais no futebol asiático e espanhol feminino.
No Brasil, o Brasileirão reserva confrontos de peso, como Fluminense x São Paulo e Palmeiras x Cruzeiro. Já no exterior, Chelsea e Manchester City decidem a Copa da Inglaterra, enquanto Al Nassr e Gamba Osaka disputam o título da AFC Champions League Two.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Escocês
8h30 — Celtic x Hearts
Campeonato Inglês Feminino
9h — West Ham (F) x Manchester City (F)
Campeonato Alemão
10h30 — Bayern de Munique x Colônia
10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo
10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund
10h30 — Freiburg x RB Leipzig
10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart
10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim
10h30 — Union Berlin x Augsburg
10h30 — St. Pauli x Wolfsburg
10h30 — Heidenheim x Mainz
Copa da Inglaterra
11h — Chelsea x Manchester City
Campeonato Português
11h30 — Porto x Santa Clara
14h — Casa Pia x Rio Ave
16h30 — Estoril x Benfica
16h30 — Sporting x Gil Vicente
Campeonato Saudita
13h05 — Al Hilal x Neom
13h05 — Al Okhdood x Al Khaleej
15h — Al Ahli x Al Kholood
AFC Champions League Two (final)
14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka
Campeonato Brasileiro Feminino
15h — América-MG (F) x Atlético-MG (F)
16h — Grêmio (F) x Mixto (F)
16h — Bahia (F) x Internacional (F)
Campeonato Belga
15h45 — St. Truiden x Gent
Copa de la Reina (final)
16h — Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F)
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
16h — São Bernardo x América-MG
16h — Operário-PR x Náutico
18h30 — Goiás x Botafogo-SP
20h30 — Cuiabá x Novorizontino
Campeonato Brasileiro
18h30 — Internacional x Vasco
18h30 — Atlético-MG x Mirassol
19h — Fluminense x São Paulo
21h — Palmeiras x Cruzeiro
Campeonato Argentino - Apertura (semifinal)
19h30 — River Plate x Rosario Central
MLS
17h30 — Montreal x Chicago Fire
20h30 — Charlotte x Toronto
20h30 — DC United x St. Louis City
20h30 — New England Revolution x Minnesota United
20h30 — Orlando City x Atlanta United
20h30 — Philadelphia Union x Columbus Crew
20h30 — New York Red Bulls x New York City
21h30 — Austin x Sporting Kansas City
21h30 — Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps
22h — Seattle Sounders x LA Galaxy
22h30 — Real Salt Lake x Colorado Rapids
22h30 — San Diego x Cincinnati
23h30 — San Jose Earthquakes x Dallas
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 16
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 16
Record
- 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 16
BandSports
- 13h05 — Al Okhdood x Al Khaleej - Campeonato Saudita
TV Brasil
- 16h — Bahia (F) x Internacional (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
Rede TV
- 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
- 13h05 — Al Hilal x Neom - Campeonato Saudita
- 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h — Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
ESPN
- 11h — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra
- 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — River Plate x Rosario Central - Campeonato Argentino - Apertura
ESPN2
- 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 16h — Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F) - Copa de la Reina
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste sábado, 16
ESPN4
- 11h30 — Porto x Santa Clara - Campeonato Português
- 14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka - AFC Champions League Two
XSports
- 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
- 14h — Casa Pia x Rio Ave - Campeonato Português
- 16h30 — Estoril x Benfica - Campeonato Português
Premiere
- 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 — Atlético-MG x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro
- 21h — Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 16
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 11h — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra
- 11h30 — Porto x Santa Clara - Campeonato Português
- 14h — Casa Pia x Rio Ave - Campeonato Português
- 14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka - AFC Champions League Two
- 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h30 — Estoril x Benfica - Campeonato Português
- 16h30 — Sporting x Gil Vicente - Campeonato Português
- 18h30 — Goiás x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — River Plate x Rosario Central - Campeonato Argentino - Apertura
- 20h30 — Cuiabá x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal GOAT
- 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo - Campeonato Alemão
- 10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim - Campeonato Alemão
- 13h05 — Al Hilal x Neom - Campeonato Saudita
- 15h — Al Ahli x Al Kholood - Campeonato Saudita
GE TV
- 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Onefootball
- 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
- 10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo - Campeonato Alemão
- 10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 10h30 — Freiburg x RB Leipzig - Campeonato Alemão
- 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim - Campeonato Alemão
- 10h30 — Union Berlin x Augsburg - Campeonato Alemão
- 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 10h30 — Heidenheim x Mainz - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 16
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste sábado, 16
Prime Video
- 18h30 — Internacional x Vasco - Campeonato Brasileiro
Cazé TV
- 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
- 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Apple TV
- 17h30 — Montreal x Chicago Fire - MLS
- 20h30 — Charlotte x Toronto - MLS
- 20h30 — DC United x St. Louis City - MLS
- 20h30 — New England Revolution x Minnesota United - MLS
- 20h30 — Orlando City x Atlanta United - MLS
- 20h30 — Philadelphia Union x Columbus Crew - MLS
- 20h30 — New York Red Bulls x New York City - MLS
- 21h30 — Austin x Sporting Kansas City - MLS
- 21h30 — Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps - MLS
- 22h — Seattle Sounders x LA Galaxy - MLS
- 22h30 — Real Salt Lake x Colorado Rapids - MLS
- 22h30 — San Diego x Cincinnati - MLS
- 23h30 — San Jose Earthquakes x Dallas - MLS
SportyNet
- 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)