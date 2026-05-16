Jogos deste sábado, 16: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Sábado será cheio de jogos emocionantes

Gabriella Brizotti

Publicado em 16 de maio de 2026 às 06h15.

O sábado, 16, será recheado de jogos importantes no futebol internacional e nacional. Campeonatos alemão, português, saudita e inglês movimentam a agenda do dia, além de finais no futebol asiático e espanhol feminino.

No Brasil, o Brasileirão reserva confrontos de peso, como Fluminense x São Paulo e Palmeiras x Cruzeiro. Já no exterior, Chelsea e Manchester City decidem a Copa da Inglaterra, enquanto Al Nassr e Gamba Osaka disputam o título da AFC Champions League Two.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Escocês

8h30 — Celtic x Hearts

Campeonato Inglês Feminino

9h — West Ham (F) x Manchester City (F)

Campeonato Alemão

10h30 — Bayern de Munique x Colônia
10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo
10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund
10h30 — Freiburg x RB Leipzig
10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart
10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim
10h30 — Union Berlin x Augsburg
10h30 — St. Pauli x Wolfsburg
10h30 — Heidenheim x Mainz

Copa da Inglaterra

11h — Chelsea x Manchester City

Campeonato Português

11h30 — Porto x Santa Clara
14h — Casa Pia x Rio Ave
16h30 — Estoril x Benfica
16h30 — Sporting x Gil Vicente

Campeonato Saudita

13h05 — Al Hilal x Neom
13h05 — Al Okhdood x Al Khaleej
15h — Al Ahli x Al Kholood

AFC Champions League Two (final)

14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka

Campeonato Brasileiro Feminino

15h — América-MG (F) x Atlético-MG (F)
16h — Grêmio (F) x Mixto (F)
16h — Bahia (F) x Internacional (F)

Campeonato Belga

15h45 — St. Truiden x Gent
Copa de la Reina (final)
16h — Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F)

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h — São Bernardo x América-MG
16h — Operário-PR x Náutico
18h30 — Goiás x Botafogo-SP
20h30 — Cuiabá x Novorizontino

Campeonato Brasileiro

18h30 — Internacional x Vasco
18h30 — Atlético-MG x Mirassol
19h — Fluminense x São Paulo
21h — Palmeiras x Cruzeiro

Campeonato Argentino - Apertura (semifinal)

19h30 — River Plate x Rosario Central

MLS

17h30 — Montreal x Chicago Fire
20h30 — Charlotte x Toronto
20h30 — DC United x St. Louis City
20h30 — New England Revolution x Minnesota United
20h30 — Orlando City x Atlanta United
20h30 — Philadelphia Union x Columbus Crew
20h30 — New York Red Bulls x New York City
21h30 — Austin x Sporting Kansas City
21h30 — Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps
22h — Seattle Sounders x LA Galaxy
22h30 — Real Salt Lake x Colorado Rapids
22h30 — San Diego x Cincinnati
23h30 — San Jose Earthquakes x Dallas

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 16

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 16

Record

  • 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 16

BandSports

  • 13h05 — Al Okhdood x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • 16h — Bahia (F) x Internacional (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

Rede TV

  • 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
  • 13h05 — Al Hilal x Neom - Campeonato Saudita
  • 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h — Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

ESPN

  • 11h — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra
  • 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h30 — River Plate x Rosario Central - Campeonato Argentino - Apertura

ESPN2

  • 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 16h — Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F) - Copa de la Reina

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 neste sábado, 16

ESPN4

  • 11h30 — Porto x Santa Clara - Campeonato Português
  • 14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka - AFC Champions League Two

XSports

  • 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
  • 14h — Casa Pia x Rio Ave - Campeonato Português
  • 16h30 — Estoril x Benfica - Campeonato Português

Premiere

  • 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 — Atlético-MG x Mirassol - Campeonato Brasileiro
  • 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 21h — Palmeiras x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 16

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 11h — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra
  • 11h30 — Porto x Santa Clara - Campeonato Português
  • 14h — Casa Pia x Rio Ave - Campeonato Português
  • 14h45 — Al Nassr x Gamba Osaka - AFC Champions League Two
  • 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h30 — Estoril x Benfica - Campeonato Português
  • 16h30 — Sporting x Gil Vicente - Campeonato Português
  • 18h30 — Goiás x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h30 — River Plate x Rosario Central - Campeonato Argentino - Apertura
  • 20h30 — Cuiabá x Novorizontino - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 9h — West Ham (F) x Manchester City (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim - Campeonato Alemão
  • 13h05 — Al Hilal x Neom - Campeonato Saudita
  • 15h — Al Ahli x Al Kholood - Campeonato Saudita

GE TV

  • 16h — São Bernardo x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Onefootball

  • 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Bayer Leverkusen x Hamburgo - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Werder Bremen x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Freiburg x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Borussia Monchengladbach x Hoffenheim - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Union Berlin x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Heidenheim x Mainz - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 16

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste sábado, 16

Prime Video

  • 18h30 — Internacional x Vasco - Campeonato Brasileiro

Cazé TV

  • 10h30 — Bayern de Munique x Colônia - Campeonato Alemão
  • 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 19h — Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Apple TV

  • 17h30 — Montreal x Chicago Fire - MLS
  • 20h30 — Charlotte x Toronto - MLS
  • 20h30 — DC United x St. Louis City - MLS
  • 20h30 — New England Revolution x Minnesota United - MLS
  • 20h30 — Orlando City x Atlanta United - MLS
  • 20h30 — Philadelphia Union x Columbus Crew - MLS
  • 20h30 — New York Red Bulls x New York City - MLS
  • 21h30 — Austin x Sporting Kansas City - MLS
  • 21h30 — Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps - MLS
  • 22h — Seattle Sounders x LA Galaxy - MLS
  • 22h30 — Real Salt Lake x Colorado Rapids - MLS
  • 22h30 — San Diego x Cincinnati - MLS
  • 23h30 — San Jose Earthquakes x Dallas - MLS

SportyNet

  • 10h30 — Eintracht Frankfurt x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 10h30 — St. Pauli x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 16h — Operário-PR x Náutico - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
