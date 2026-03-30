Onde assistir aos jogos de hoje? Veja horários

Nesta segunda-feira, 30, o futebol tem amistosos internacionais e jogos de competições femininas ao longo do dia.

O principal destaque é Alemanha x Gana, em amistoso, além da rodada do Brasileirão Feminino, que traz Atlético-MG x São Paulo e Palmeiras x Flamengo.

A programação também inclui partidas do Alemão Feminino, Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Uruguaio.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso internacionais

00h — Cabo Verde x Finlândia — DAZN

03h15 — Nova Zelândia x Chile — DAZN

07h — Trinidad e Tobago x Gabão — DAZN

11h — Uzbequistão x Venezuela — DAZN

12h — Azerbaijão x Serra Leoa — Disney+

13h — Chipre x Moldávia — SporTV 3

15h45 — Alemanha x Gana — SporTV

Brasileirão Feminino

19h — Atlético-MG x São Paulo — SporTV

21h30 — Palmeiras x Flamengo — SporTV

Copa do Nordeste

18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja

Copa Verde

18h — Trem-AP x Grêmio Sampaio-RR — CBF TV

Campeonato Alemão Feminino

13h — Hamburgo x Leverkusen — DAZN

Campeonato Uruguaio

18h — Cerro Largo x Danubio — Disney+

Onde assistir o Brasileirão Feminino?

O confronto entre Atlético-MG e São Paulo é válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino 2026 terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

O duelo entre Palmeiras e Flamengo também é válido pelo Brasileirão Feminino 2026 e é o confronto mais aguardado da rodada de hoje. A transmissão ao vivo é pelo Sportv.

Onde assistir aos jogos de hoje?

SporTV

13h — Chipre x Moldávia - (Amistoso; SporTV 3)

15h45 — Alemanha x Gana (Amistoso)

19h — Atlético-MG x São Paulo (Brasileirão Feminino)

21h30 — Palmeiras x Flamengo (Brasileirão Feminino)

DAZN

11h — Uzbequistão x Venezuela (Amistoso)

13h — Hamburgo x Leverkusen (Campeonato Alemão Feminino)

Disney+

12h — Azerbaijão x Serra Leoa (Amistoso)

18h — Cerro Largo x Danubio (Campeonato Uruguaio)

Transmissão gratuíta no YouTube