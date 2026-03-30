Onde assistir aos jogos de hoje? Veja horários

Nesta segunda-feira, 30, o futebol tem amistosos internacionais e jogos de competições femininas ao longo do dia.
O principal destaque é Alemanha x Gana, em amistoso, além da rodada do Brasileirão Feminino, que traz Atlético-MG x São Paulo e Palmeiras x Flamengo.
A programação também inclui partidas do Alemão Feminino, Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Uruguaio.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Amistoso internacionais
- 00h — Cabo Verde x Finlândia — DAZN
- 03h15 — Nova Zelândia x Chile — DAZN
- 07h — Trinidad e Tobago x Gabão — DAZN
- 11h — Uzbequistão x Venezuela — DAZN
- 12h — Azerbaijão x Serra Leoa — Disney+
- 13h — Chipre x Moldávia — SporTV 3
- 15h45 — Alemanha x Gana — SporTV
Brasileirão Feminino
- 19h — Atlético-MG x São Paulo — SporTV
- 21h30 — Palmeiras x Flamengo — SporTV
Copa do Nordeste
- 18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja
Copa Verde
- 18h — Trem-AP x Grêmio Sampaio-RR — CBF TV
Campeonato Alemão Feminino
- 13h — Hamburgo x Leverkusen — DAZN
Campeonato Uruguaio
- 18h — Cerro Largo x Danubio — Disney+
Onde assistir o Brasileirão Feminino?
O confronto entre Atlético-MG e São Paulo é válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino 2026 terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
O duelo entre Palmeiras e Flamengo também é válido pelo Brasileirão Feminino 2026 e é o confronto mais aguardado da rodada de hoje. A transmissão ao vivo é pelo Sportv.
Onde assistir aos jogos de hoje?
SporTV
- 13h — Chipre x Moldávia - (Amistoso; SporTV 3)
- 15h45 — Alemanha x Gana (Amistoso)
- 19h — Atlético-MG x São Paulo (Brasileirão Feminino)
- 21h30 — Palmeiras x Flamengo (Brasileirão Feminino)
DAZN
- 11h — Uzbequistão x Venezuela (Amistoso)
- 13h — Hamburgo x Leverkusen (Campeonato Alemão Feminino)
Disney+
- 12h — Azerbaijão x Serra Leoa (Amistoso)
- 18h — Cerro Largo x Danubio (Campeonato Uruguaio)
Transmissão gratuíta no YouTube
- 18h — Trem-AP x Grêmio Sampaio-RR — CBF TV (Copa Verde)
- 18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja (Copa do Nordeste)