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Onde assistir aos jogos de hoje? Veja horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 30 de março de 2026 às 10h57.

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Nesta segunda-feira, 30, o futebol tem amistosos internacionais e jogos de competições femininas ao longo do dia.

O principal destaque é Alemanha x Gana, em amistoso, além da rodada do Brasileirão Feminino, que traz Atlético-MG x São Paulo e Palmeiras x Flamengo.

A programação também inclui partidas do Alemão Feminino, Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Uruguaio.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso internacionais

  • 00h — Cabo Verde x Finlândia — DAZN
  • 03h15 — Nova Zelândia x Chile — DAZN
  • 07h — Trinidad e Tobago x Gabão — DAZN
  • 11h — Uzbequistão x Venezuela — DAZN
  • 12h — Azerbaijão x Serra Leoa — Disney+
  • 13h — Chipre x Moldávia — SporTV 3
  • 15h45 — Alemanha x Gana — SporTV

Brasileirão Feminino

  • 19h — Atlético-MG x São Paulo — SporTV
  • 21h30 — Palmeiras x Flamengo — SporTV

Copa do Nordeste

  • 18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja

Copa Verde

  • 18h — Trem-AP x Grêmio Sampaio-RR — CBF TV

Campeonato Alemão Feminino

  • 13h — Hamburgo x Leverkusen — DAZN

Campeonato Uruguaio

  • 18h — Cerro Largo x Danubio — Disney+

Onde assistir o Brasileirão Feminino?

O confronto entre Atlético-MG e São Paulo é válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino 2026 terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

O duelo entre Palmeiras e Flamengo também é válido pelo Brasileirão Feminino 2026 e é o confronto mais aguardado da rodada de hoje. A transmissão ao vivo é pelo Sportv.

Onde assistir aos jogos de hoje?

SporTV

  • 13h — Chipre x Moldávia - (Amistoso; SporTV 3)
  • 15h45 — Alemanha x Gana (Amistoso)
  • 19h — Atlético-MG x São Paulo (Brasileirão Feminino)
  • 21h30 — Palmeiras x Flamengo (Brasileirão Feminino)

DAZN

  • 11h — Uzbequistão x Venezuela (Amistoso)
  • 13h — Hamburgo x Leverkusen (Campeonato Alemão Feminino)

Disney+

  • 12h — Azerbaijão x Serra Leoa (Amistoso)
  • 18h — Cerro Largo x Danubio (Campeonato Uruguaio)

Transmissão gratuíta no YouTube

  • 18h — Trem-AP x Grêmio Sampaio-RR — CBF TV (Copa Verde)
  • 18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja (Copa do Nordeste)
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