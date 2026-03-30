Alemanha x Gana: que horas e onde assistir ao amistoso hoje

Alemanha: equipe vai para mais um amistoso preparativo às vésperas da Copa do Mundo (Christian Charisius/picture alliance/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 30 de março de 2026 às 10h10.
Alemanha recebe Gana nesta segunda feira, 30, em Stuttgart, na MHPArena, em amistoso que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2026. O duelo também abre espaço para testes nas duas seleções antes da convocação final para o torneio.
Alemanha x Gana terá transmissão ao vivo no SporTV, a partir das 15h45, horário de Brasília.
A seleção alemã entra em campo depois de vencer a Suíça por 4 a 3 em amistoso na última sexta feira. Na partida, Florian Wirtz marcou dois gols e deu duas assistências, sendo o principal destaque da equipe de Julian Nagelsmann.
Para o confronto desta segunda, o técnico alemão adiantou que fará mudanças na escalação por causa do desgaste físico do jogo anterior. O treinador confirmou que o goleiro Alexander Nübel e o atacante Deniz Undav terão oportunidades diante de Gana.
Gana tenta reagir após sofrer derrota por 5 a 1 para a Áustria em seu amistoso da última sexta-feira.
O país está no Grupo L da Copa, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá.
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nübel,Vagnoman, Anton, Schlotterbeck e Brown, Stach e Pavlovic, Schade, Gross e Sané, Undav.
Gana (Técnico: Otto Ado)
Ati-Zigi, Mensah, Djiku, Pfeiffer (ou Luckassen) e Köhn, Partey e Owusu,Issahaku, Semenyo e Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew.