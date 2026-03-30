Alemanha x Gana: que horas e onde assistir ao amistoso hoje

Seleções se enfrentam nesta segunda feira, em Stuttgart, em amistoso da Data Fifa que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2026

Alemanha: equipe vai para mais um amistoso preparativo às vésperas da Copa do Mundo (Christian Charisius/picture alliance/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 30 de março de 2026 às 10h10.

Alemanha recebe Gana nesta segunda feira, 30, em Stuttgart, na MHPArena, em amistoso que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2026. O duelo também abre espaço para testes nas duas seleções antes da convocação final para o torneio.

Alemanha x Gana: onde assistir ao vivo

Alemanha x Gana terá transmissão ao vivo no SporTV, a partir das 15h45, horário de Brasília.

Como chega a Alemanha para o confronto

A seleção alemã entra em campo depois de vencer a Suíça por 4 a 3 em amistoso na última sexta feira. Na partida, Florian Wirtz marcou dois gols e deu duas assistências, sendo o principal destaque da equipe de Julian Nagelsmann.

Para o confronto desta segunda, o técnico alemão adiantou que fará mudanças na escalação por causa do desgaste físico do jogo anterior. O treinador confirmou que o goleiro Alexander Nübel e o atacante Deniz Undav terão oportunidades diante de Gana.

Como chega Gana para o confronto

Gana tenta reagir após sofrer derrota por 5 a 1 para a Áustria em seu amistoso da última sexta-feira.

O país está no Grupo L da Copa, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá.

Prováveis escalações

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nübel,Vagnoman, Anton, Schlotterbeck e Brown, Stach e Pavlovic, Schade, Gross e Sané, Undav.

Gana (Técnico: Otto Ado)
Ati-Zigi, Mensah, Djiku, Pfeiffer (ou Luckassen) e Köhn, Partey e Owusu,Issahaku, Semenyo e Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew.

