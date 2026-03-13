Corinthians x Palmeiras: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Bia Zaneratto comemora o terceiro gol do Palmeiras contra o Olimpia (Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 00h01.
Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.
Líder da competição, o Palmeiras soma seis pontos em dois jogos, com saldo de gols de cinco.
O Corinthians aparece na quinta colocação, com quatro pontos e saldo de um gol.
Palmeiras x Corinthians acontece às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri.
A partida terá transmissão do SporTV, na TV por assinatura, e da GE TV no YouTube.
A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 conta com 18 clubes.
Após duas rodadas, o Palmeiras lidera com campanha perfeita — duas vitórias e seis gols marcados. A artilheira da competição até aqui é Brena, do próprio Palmeiras, com três gols.