Corinthians x Palmeiras: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.

Líder da competição, o Palmeiras soma seis pontos em dois jogos, com saldo de gols de cinco.

O Corinthians aparece na quinta colocação, com quatro pontos e saldo de um gol.

Que horas ocorre o jogo?

Palmeiras x Corinthians acontece às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão do SporTV, na TV por assinatura, e da GE TV no YouTube.

O Brasileirão Feminino em 2026

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 conta com 18 clubes.

Após duas rodadas, o Palmeiras lidera com campanha perfeita — duas vitórias e seis gols marcados. A artilheira da competição até aqui é Brena, do próprio Palmeiras, com três gols.