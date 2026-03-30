Às vésperas da Copa, Google entra para o time de patrocinadores da Seleção Brasileira de Futebol

O Google anunciou nesta segunda-feira, 30, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sua incorporação como Patrocinador Oficial das Seleções Brasileiras de Futebol. A parceria foi fechada a poucos meses da Copa do Mundo.

Com o acordo, o Google passará a apoiar as Seleções Masculinas e Femininas em diversas categorias, incluindo as equipes Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20, Sub-23 e as seleções principais.

Como funcionará a parceria?

O patrocínio envolve o Google Gemini, a inteligência artificial generativa do Google, e a Busca do Google, e terá presença estratégica em conteúdos digitais nas redes sociais da CBF. A aliança une a seleção pentacampeã mundial à empresa líder global em inovação, representando um marco que aproxima o esporte da tecnologia ao integrar os benefícios da IA na cultura do futebol.

As duas organizações trabalharão em conjunto para criar novas iniciativas ao longo do contrato, garantindo que a tecnologia e o futebol continuem a inspirar milhões de torcedores ao redor do planeta.