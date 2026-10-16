Oliver Bearman na Ferrari? Hamilton pode ser substituído na Fórmula 1, diz site

RESUMO ＋ Oliver Bearman terá em 2027 uma temporada decisiva na disputa pelo segundo assento da equipe de Fórmula 1 Ferrari em 2028, no lugar de Lewis Hamilton, segundo análise do site italiano AutoRacer.it. O contrato do britânico com a escuderia de Maranello termina no fim de 2027, quando ele poderá negociar com outras equipes.

A temporada de 2027 pode ser decisiva para o futuro de Oliver Bearman. O jovem é um dos poucos candidatos para o segundo assento da Ferrari em 2028, substituindo Lewis Hamilton, de acordo com o site italiano AutoRacer.it

A análise considera que Bearman terá a chance de demonstrar sua evolução para convencer a Ferrari de que está pronto para trabalhar com Charles Leclerc. O contrato do britânico com a equipe de Maranello tem validade até o fim de 2027. Caso a vaga não seja oferecida, ele terá liberdade para negociar com outras equipes.

O caminho de Bearman

Em 2027, Bearman, que está na Academia de Pilotos da Ferrari desde 2022, terá Rafael Câmara, ex-piloto da Academia, como companheiro de equipe na Haas. Essa é uma chance para a Ferrari acompanhar o desenvolvimento dos pilotos.

Câmara, que atualmente corre na Fórmula 2, foi anunciado como piloto da Haas na Fórmula 1 na última quinta-feira, 15. Ao mesmo tempo, foi anunciada sua separação da Academia de Pilotos da Ferrari.

A posição de Bearman na Ferrari vem sendo debatida desde a contratação de Hamilton. Devido ao fato de que Leclerc não tem previsão de trocar de equipe tão cedo, a possibilidade do jovem na equipe italiana pareceu pequena.

No entanto, o heptacampeão não assinou um contrato com a equipe de Maranello além de 2027 e, enquanto seu futuro estiver aberto, a posição de Bearman no grid pode melhorar. A próxima temporada será decisiva para os planos da escuderia italiana.