Oliver Bearman na Ferrari? Hamilton pode ser substituído na Fórmula 1, diz site

Fórmula 1: Oliver Bearman pode ser cotado para a Ferrari em 2028 (Kym Illman/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15h14.
Oliver Bearman terá em 2027 uma temporada decisiva na disputa pelo segundo assento da equipe de Fórmula 1 Ferrari em 2028, no lugar de Lewis Hamilton, segundo análise do site italiano AutoRacer.it. O contrato do britânico com a escuderia de Maranello termina no fim de 2027, quando ele poderá negociar com outras equipes.
A temporada de 2027 pode ser decisiva para o futuro de Oliver Bearman. O jovem é um dos poucos candidatos para o segundo assento da Ferrari em 2028, substituindo Lewis Hamilton, de acordo com o site italiano AutoRacer.it
A análise considera que Bearman terá a chance de demonstrar sua evolução para convencer a Ferrari de que está pronto para trabalhar com Charles Leclerc. O contrato do britânico com a equipe de Maranello tem validade até o fim de 2027. Caso a vaga não seja oferecida, ele terá liberdade para negociar com outras equipes.
Em 2027, Bearman, que está na Academia de Pilotos da Ferrari desde 2022, terá Rafael Câmara, ex-piloto da Academia, como companheiro de equipe na Haas. Essa é uma chance para a Ferrari acompanhar o desenvolvimento dos pilotos.
Câmara, que atualmente corre na Fórmula 2, foi anunciado como piloto da Haas na Fórmula 1 na última quinta-feira, 15. Ao mesmo tempo, foi anunciada sua separação da Academia de Pilotos da Ferrari.
A posição de Bearman na Ferrari vem sendo debatida desde a contratação de Hamilton. Devido ao fato de que Leclerc não tem previsão de trocar de equipe tão cedo, a possibilidade do jovem na equipe italiana pareceu pequena.
No entanto, o heptacampeão não assinou um contrato com a equipe de Maranello além de 2027 e, enquanto seu futuro estiver aberto, a posição de Bearman no grid pode melhorar. A próxima temporada será decisiva para os planos da escuderia italiana.
Oliver Bearman é um dos poucos candidatos ao segundo assento da Ferrari em 2028, no lugar de Lewis Hamilton, segundo análise do site italiano AutoRacer.it. Para conquistar a vaga, Bearman precisará demonstrar sua evolução durante a temporada de 2027.
O contrato de Oliver Bearman com a equipe de Maranello termina no fim de 2027. Caso a Ferrari não ofereça uma vaga ao piloto, ele poderá negociar com outras equipes.
Rafael Câmara será o companheiro de Oliver Bearman na equipe de Fórmula 1 Haas em 2027. Câmara disputa atualmente a Fórmula 2 e teve sua contratação anunciada na quinta-feira, 15.
A temporada permitirá que a Ferrari acompanhe o desenvolvimento de Oliver Bearman e avalie se ele está pronto para formar dupla com Charles Leclerc. Segundo a análise do AutoRacer.it, o desempenho do britânico poderá influenciar a escolha da equipe para 2028.
Lewis Hamilton não assinou contrato com a Ferrari para além de 2027. A ausência de um acordo posterior mantém aberta a possibilidade de mudança no segundo assento da equipe em 2028.
Sim. Oliver Bearman integra a Academia de Pilotos da Ferrari desde 2022, enquanto Rafael Câmara deixou o programa ao ser anunciado como piloto da Haas para 2027.