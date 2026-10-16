Williams aos 50: como uma equipe de F1 transforma sua história em negócio

Em meio à reconstrução da equipe, a Williams prepara exposição paga, produtos comemorativos e participação dos fãs para celebrar 2027. O desafio é transformar o legado de Frank Williams em oportunidades para o futuro.

Comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 1988, torcendo por Senna. Acompanhei Mansell nas frustrações até finalmente conquistar o campeonato em 1992, a volta de Prost em 1993 e a chegada de Senna à Williams, seguida pelo fatídico 1º de maio de 1994. Para quem viveu aqueles anos, é difícil olhar para esses carros sem lembrar dos pilotos, das disputas e do que sentiu assistindo às corridas.

Essa ligação continua presente. No ano passado, completei minha coleção de miniaturas dos carros de Fórmula 1 de Senna comprando justamente a Williams dele. Queria completar a trajetória do piloto que me fez gostar desse esporte. Essa compra ajuda a explicar, de uma forma bastante pessoal, o valor que a memória da Fórmula 1 pode ter.

É com esse vínculo que a Williams poderá trabalhar nas comemorações de seus 50 anos, em 2027. A programação anunciada em 15 de outubro reúne exposição com ingressos, produtos comemorativos e participação dos torcedores. O aniversário chega enquanto a equipe ainda trabalha para recuperar sua competitividade.

Os passos da reestruturação

Para entender esse momento, é preciso lembrar da mudança de 2020. A venda para a Dorilton Capital encerrou o período da Williams como uma equipe de propriedade da família. A operação teve o apoio de Frank Williams, e os novos donos assumiram o compromisso de preservar o nome, a identidade e a base em Grove. A continuidade da marca fazia parte do projeto desde a aquisição.

Com James Vowles, que assumiu o comando em 2023, a reconstrução passou a envolver investimentos em profissionais, tecnologia e infraestrutura, com apoio da Dorilton. A permanência de Alex Albon e a contratação de Carlos Sainz para 2025 deram continuidade ao trabalho com os pilotos. Em junho daquele ano, a renovação de Vowles reforçou a aposta em uma gestão de longo prazo.

Houve avanços: a Williams terminou 2025 em quinto no campeonato de construtores, com 137 pontos e dois pódios de Sainz em Grandes Prêmios. Mas a recuperação segue incompleta. Em 16 de outubro de 2026, a equipe ocupa o nono lugar, com 12 pontos. Essa diferença mostra a dificuldade de transformar melhorias na organização em desempenho consistente na pista.

Na área comercial, um movimento relevante foi a chegada da Atlassian em 2025. A Williams apresentou o acordo como a maior parceria de sua história. Além de colocar o nome na equipe, a empresa passou a fornecer tecnologia e ferramentas de colaboração. A proposta anunciada conecta patrocínio ao trabalho interno de modernização, embora o anúncio, por si só, não permita medir seus efeitos sobre o desempenho.

O peso do legado de Frank Williams

E o que ficou de Frank Williams? Um exemplo concreto está na identidade adotada em 2026. O novo logotipo recupera o “Forward W”, apresentado originalmente em 1977 e presente nos carros dos nove títulos de construtores. A gestão atual escolheu buscar na origem da equipe um símbolo para sua próxima fase. O nome Williams também permanece, mesmo depois da mudança de proprietário.

Na minha visão, esse legado traz uma responsabilidade. O nome tem valor porque foi associado a carros vencedores, competência de engenharia e vontade de competir. Preservá-lo exige dar à equipe condições de voltar a construir resultados. A história ajuda a atrair atenção, profissionais, parceiros e torcedores; cabe à gestão transformar esse interesse em trabalho e entregas.

O W50 Live e a estratégia comercial

É nesse contexto que entra o W50 Live, principal evento do aniversário. A exposição acontecerá de 11 a 28 de fevereiro de 2027, em Waterloo, Londres. A pré-venda começa em 26 de outubro para integrantes do W Club, e a venda geral, no dia 29. Atores conduzirão os visitantes por seis ambientes, com carros históricos e objetos originais. Entre os modelos estarão o Williams de Piquet de 1987 e o de Mansell de 1992.

Para quem acompanhou aquelas temporadas, a visita pode despertar lembranças. Para quem começou a assistir recentemente, será uma oportunidade de conhecer a equipe que existia antes dos resultados atuais. A exposição precisa entregar uma experiência que interesse aos dois públicos. Esse é o trabalho de transformar um acervo em um produto pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar.

A Williams também confirmou produtos em edição limitada, incluindo um Monopoly W50, previsto para chegar ao mercado ainda em 2026, e um livro ilustrado da editora teNeues. São formas diferentes de levar essa história para casa. Minha compra da miniatura de Senna, embora não tenha relação com a campanha, mostra como uma coleção pode continuar gerando interesse décadas depois de um carro sair das pistas.

O relacionamento com os fãs também fará parte da programação. Haverá oportunidades de ganhar acesso ao lançamento do FW50 e à exposição, e os torcedores poderão escolher a pintura usada no GP da Grã-Bretanha de 2027. A forma dessa escolha ainda não foi detalhada. Como alguém que trabalha com tecnologia e negócios, vejo nessas iniciativas motivos concretos para o público procurar os canais da equipe e continuar acompanhando suas atividades ao longo do ano.

Quanto isso pode render? Nos materiais oficiais consultados até 16 de outubro, não constavam os preços dos ingressos, o investimento na programação ou as metas de receita. Ainda faltam os números necessários para avaliar o retorno financeiro. Como gestor, eu acompanharia a ocupação da exposição, a margem dos produtos e quantas pessoas continuam comprando ou participando depois do aniversário.

A Williams tem uma história capaz de despertar interesse mesmo em quem nunca torceu diretamente pela equipe. Eu sou um desses exemplos. O aniversário pode transformar essa ligação em receita e aproximar novas gerações. Como torcedor, espero que o trabalho de reconstrução também produza carros que mereçam entrar nas coleções pelos resultados que ainda vão conquistar.