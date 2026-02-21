Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

Lucas Pinheiro Braathen: brasileiro é o primeiro atleta da América do Sul a ser medalhista de ouro nas Olimpíadas de Inverno (Dimitar DILKOFF /AFP)
Repórter
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h47.
Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 14h49.
A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 18 ouros, 11 pratas e 11 bronzes, totalizando 40 medalhas.
Na segunda posição aparecem os Estados Unidos, com 11 ouros, 12 pratas e 8 bronzes — 31 pódios ao todo. A Holanda ocupa o terceiro lugar, com 10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes.
A Itália está em quarto, com 10 ouros, 6 pratas e 14 bronzes, enquanto a França completa o top 5, com 8 ouros, 9 pratas e 6 bronzes.
A Alemanha aparece na sexta colocação, com 6 ouros, 8 pratas e 8 bronzes.
Até o momento, 109 das 116 provas previstas já foram concluídas.
O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.
Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.
|Colocação
|País
|Ouro
|Prata
|Bronze
|Total de medalhas
|1
|Noruega
|18
|11
|11
|40
|2
|Estados Unidos
|11
|12
|8
|31
|3
|Holanda
|10
|7
|3
|20
|4
|Itália
|10
|6
|14
|30
|5
|França
|8
|9
|6
|23
|6
|Alemanha
|6
|8
|8
|22
|7
|Suíça
|6
|8
|6
|20
|8
|Suécia
|6
|6
|4
|16
|9
|Áustria
|5
|8
|5
|18
|10
|Japão
|5
|7
|12
|24
|11
|Canadá
|4
|6
|9
|19
|12
|República Popular da China
|4
|3
|6
|13
|13
|República da Coreia
|3
|4
|3
|10
|14
|Austrália
|3
|2
|1
|6
|15
|Grã-Bretanha
|3
|0
|0
|3
|19
|Brasil
|1
|0
|0
|1
|19
|Cazaquistão
|1
|0
|0
|1
|21
|Polônia
|0
|3
|1
|4
|22
|Nova Zelândia
|0
|2
|1
|3
|23
|Finlândia
|0
|1
|4
|5
|24
|Letônia
|0
|1
|1
|2
|25
|Dinamarca
|0
|1
|0
|1
|25
|Estônia
|0
|1
|0
|1
|25
|Geórgia
|0
|1
|0
|1
|28
|Bulgária
|0
|0
|2
|2
|29
|Bélgica
|0
|0
|1
|1
*Última atualização: 21 de fevereiro de 2026, 13:30 (horário de Brasília)