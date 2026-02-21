Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 18 ouros, 11 pratas e 11 bronzes, totalizando 40 medalhas.

Na segunda posição aparecem os Estados Unidos, com 11 ouros, 12 pratas e 8 bronzes — 31 pódios ao todo. A Holanda ocupa o terceiro lugar, com 10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes.

A Itália está em quarto, com 10 ouros, 6 pratas e 14 bronzes, enquanto a França completa o top 5, com 8 ouros, 9 pratas e 6 bronzes.

A Alemanha aparece na sexta colocação, com 6 ouros, 8 pratas e 8 bronzes.

Até o momento, 109 das 116 provas previstas já foram concluídas.

Brasil aparece na 19ª posição

O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.

Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.

Veja o quadro de medalhas* das Olimpíadas de Inverno:

Colocação País Ouro Prata Bronze Total de medalhas 1 Noruega 18 11 11 40 2 Estados Unidos 11 12 8 31 3 Holanda 10 7 3 20 4 Itália 10 6 14 30 5 França 8 9 6 23 6 Alemanha 6 8 8 22 7 Suíça 6 8 6 20 8 Suécia 6 6 4 16 9 Áustria 5 8 5 18 10 Japão 5 7 12 24 11 Canadá 4 6 9 19 12 República Popular da China 4 3 6 13 13 República da Coreia 3 4 3 10 14 Austrália 3 2 1 6 15 Grã-Bretanha 3 0 0 3 19 Brasil 1 0 0 1 19 Cazaquistão 1 0 0 1 21 Polônia 0 3 1 4 22 Nova Zelândia 0 2 1 3 23 Finlândia 0 1 4 5 24 Letônia 0 1 1 2 25 Dinamarca 0 1 0 1 25 Estônia 0 1 0 1 25 Geórgia 0 1 0 1 28 Bulgária 0 0 2 2 29 Bélgica 0 0 1 1

*Última atualização: 21 de fevereiro de 2026, 13:30 (horário de Brasília)