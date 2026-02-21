Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

Esporte

Com 109 de 116 provas concluídas, Noruega soma 18 ouros e 40 medalhas no total. Competição termina neste domingo, 22

Lucas Pinheiro Braathen: brasileiro é o primeiro atleta da América do Sul a ser medalhista de ouro nas Olimpíadas de Inverno (Dimitar DILKOFF /AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h47.

Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 14h49.

A Noruega segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O país soma 18 ouros, 11 pratas e 11 bronzes, totalizando 40 medalhas.

Na segunda posição aparecem os Estados Unidos, com 11 ouros, 12 pratas e 8 bronzes — 31 pódios ao todo. A Holanda ocupa o terceiro lugar, com 10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes.

A Itália está em quarto, com 10 ouros, 6 pratas e 14 bronzes, enquanto a França completa o top 5, com 8 ouros, 9 pratas e 6 bronzes.

A Alemanha aparece na sexta colocação, com 6 ouros, 8 pratas e 8 bronzes.

Até o momento, 109 das 116 provas previstas já foram concluídas.

Brasil aparece na 19ª posição

O Brasil ocupa a 19ª colocação no ranking, com uma medalha de ouro. A conquista foi de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, no Stelvio Ski Centre.

Foi a primeira medalha de um atleta da América do Sul na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Os Jogos de Milão-Cortina seguem até domingo, 22 de fevereiro.

Veja o quadro de medalhas* das Olimpíadas de Inverno:

ColocaçãoPaísOuroPrataBronzeTotal de medalhas
1Noruega18111140
2Estados Unidos1112831
3Holanda107320
4Itália1061430
5França89623
6Alemanha68822
7Suíça68620
8Suécia66416
9Áustria58518
10Japão571224
11Canadá46919
12República Popular da China43613
13República da Coreia34310
14Austrália3216
15Grã-Bretanha3003
19Brasil1001
19Cazaquistão1001
21Polônia0314
22Nova Zelândia0213
23Finlândia0145
24Letônia0112
25Dinamarca0101
25Estônia0101
25Geórgia0101
28Bulgária0022
29Bélgica0011

*Última atualização: 21 de fevereiro de 2026, 13:30 (horário de Brasília)

