Esporte

Fase de grupos copa 2026

Haaland joga hoje? Veja escalação confirmada da Noruega

Noruega e Brasil se enfrentam neste domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Erling Haaland está entre os titulares para o duelo contra o Brasil (PAUL ELLIS/AFP)

Erling Haaland está entre os titulares para o duelo contra o Brasil (PAUL ELLIS/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 5 de julho de 2026 às 16h30.

Noruega e Brasil se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A Noruega chega para o confronto após eliminar a Costa do Marfim na fase anterior. A equipe venceu por 2 a 1, em um confronto equilibrado, e garantiu presença entre as 16 melhores seleções da competição.

Escalação da Noruega

A Noruega entra em campo com Nyland; Ajer, Wolfe e Heggem; Berg, Odegaard, Berge e Ryerson; Sorloth, Haaland e Nusa.

Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.

Onde assistir

  • TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports
  • Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)

O que está em jogo?

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, os noruegueses enfrentarão o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.

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