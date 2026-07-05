Haaland joga hoje? Veja escalação confirmada da Noruega

Erling Haaland está entre os titulares para o duelo contra o Brasil (PAUL ELLIS/AFP)
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Publicado em 5 de julho de 2026 às 16h30.
Noruega e Brasil se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
A Noruega chega para o confronto após eliminar a Costa do Marfim na fase anterior. A equipe venceu por 2 a 1, em um confronto equilibrado, e garantiu presença entre as 16 melhores seleções da competição.
A Noruega entra em campo com Nyland; Ajer, Wolfe e Heggem; Berg, Odegaard, Berge e Ryerson; Sorloth, Haaland e Nusa.
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.
Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, os noruegueses enfrentarão o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.
A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.