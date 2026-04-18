Leeds vence Wolverhampton de virada e mantém rival na lanterna da Premier League

O Leeds United venceu o Wolverhampton por 3 a 1, de virada, neste sábado, 18, no Molineux Stadium, em partida válida pela Premier League. O resultado agrava a situação do Wolverhampton, que segue na lanterna da competição.

Leeds vira sobre o Wolverhampton: gols e resumo do jogo

O Wolverhampton abriu o placar comLadislav Krejčí, mas o Leeds reagiu ainda durante a partida e construiu a virada com gols de Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach e Noah Okafor. A equipe visitante foi mais eficiente ofensivamente e aproveitou melhor as oportunidades para garantir os três pontos fora de casa.

Situação na tabela da Premier League

Com a vitória, o Leeds sobe na tabela da Premier League, consolidando recuperação na competição. Já o Wolverhampton permanece na última colocação, aumentando a pressão na luta contra o rebaixamento.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Premier League, o Leeds encara o Bournemouth em 22 de abril, enquanto o Wolverhampton terá confronto difícil fora contra o Tottenham Hotspur no dia 25 de abril.

O resultado reforça o momento distinto das equipes na Premier League 2026, com o Leeds em ascensão e o Wolverhampton enfrentando dificuldades na competição.