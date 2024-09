'Senna': Netflix divulga apresenta novos personagens da minissérie; veja fotos

Nesta quarta-feira, 25, a Netflix divulgou as primeiras imagens dos principais personagens e o pôster principal de "Senna", minissérie estrelada por Gabriel Leone, inspirada na história de Ayrton Senna.

A minissérie estreia na plataforma de streaming em 29 de novembro deste ano, que marca as três décadas desde a morte do piloto. Considerado por muitos o maior da história da Fórmula 1, ainda hoje, Senna detém recordes nunca superados por outros atletas do esporte.

As fotos inéditas mostram Gabriel Leone na pose clássica de Ayrton Senna com o macacão vermelho, segurando o seu tradicional capacete verde e amarelo. Imagens de outras figuras marcantes na vida do piloto, como seus pais, amigos e seu principal rival nas pistas, Alain Prost, interpretado pelo ator Matt Mella, também foram divulgadas nesta quarta.

Veja as fotos de 'Senna', da Netflix

Conheça os personagens de 'Senna'

Todos os personagens de "Senna" (Netflix/Divulgação)

*As descrições foram fornecidas pela Netflix.

Ayrton Senna - Gabriel Leone

Piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna teve destaque por sua habilidade extraordinária em condições adversas, sendo considerado um dos maiores pilotos da história do automobilismo.

Lilian de Vasconcellos - Alice Wegmann

Esposa de Ayrton Senna entre 1981 e 1982.

Jean-Marie Balestre - Arnaud Viard

Dirigente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) entre 1986 e 1993.

Viviane Senna - Camila Márdila

Irmã de Ayrton Senna.

Galvão Bueno - Gabriel Louchard

Narrador esportivo brasileiro e amigo de Ayrton Senna.

Nelson Piquet - Hugo Bonemer

Piloto brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1981, 1983 e 1987.

Niki Lauda - Johannes Heinrichs

Piloto austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1975, 1977 e 1984 e consultor técnico da Ferrari, na Fórmula 1, na década de 1990.

Adriane Galisteu - Julia Foti

Modelo e apresentadora, foi namorada de Ayrton Senna entre 1993 e 1994.

Laura Harrison - Kaya Scodelario

Personagem ficcional, inspirada em jornalistas que acompanharam a carreira de Senna.

Miltão - Marco Ricca

Milton G. T. da Silva, conhecido como Miltão, pai de Ayrton Senna.

Alain Prost - Matt Mella

Piloto francês, tetracampeão mundial de F1, 1985, 1986, 1989 e 1993, e um dos principais rivais de Ayrton Senna na Fórmula 1.

Xuxa Meneghel - Pâmela Tomé

Apresentadora e namorada de Ayrton Senna de 1988 a 1990.

Ron Dennis - Patrick Kennedy

Chefe da equipe McLaren na Fórmula 1, entre 1980 e 2009.

Frank Williams - Steven Mackintosh

Fundador da equipe Williams na Fórmula 1.

Neide Senna (Zaza) - Susana Ribeiro

Mãe de Ayrton Senna.

Rubens Barrichello - João Maestri

Piloto brasileiro de F1 entre 1993 e 2011.

Roland Ratzenberger - Lucca Messer

Piloto austríaco de F1, lembrado por seu trágico acidente durante os treinos do GP de San Marino de 1994.

O que esperar de 'Senna', da Netflix?

Com seis episódios, a minissérie vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desde o início da carreira automobilística até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. O título desbrava de maneira ficções os aspectos da personalidade do piloto, assim como suas relações pessoais.

Vicente Amorim assina como showrunner e diretor geral, em conjunto com Julia Rezende. Senna é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands — empresa que integra o grupo criado pela família do tricampeão para gerenciar os ativos vinculados ao piloto e as icônicas marcas Senna e Senninha — e da família do piloto.

Quando estreia 'Senna', com Gabriel Leone?

A minissérie tem estreia marcada para 29 de novembro de 2024, diretamente no streaming da Netflix.