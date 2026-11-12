Nova regra pode tirar estrelas do futebol feminino das Olimpíadas; entenda

A Fifa avalia discutir com o Comitê Olímpico Internacional (COI) a possibilidade de estabelecer um limite de idade para o futebol feminino nos Jogos Olímpicos. A ideia é aproximar o torneio das regras já adotadas na competição masculina, com uma categoria sub-23. A mudança, porém, ainda está em estágio inicial e não tem previsão para ser implementada.

A informação foi publicada pelo jornal The Guardian e repercutida pelo The Athletic. Segundo fontes ouvidas pelas publicações, a entidade pretende examinar a proposta com o COI e outras partes envolvidas, incluindo jogadoras e federações nacionais. Não existe, até o momento, uma proposta formal nem um calendário para a eventual alteração.

Os Jogos de Los Angeles, em 2028, não seriam afetados. Os critérios de elegibilidade para a competição já foram definidos e as eliminatórias estão em andamento em algumas regiões. Caso avance, a mudança poderia valer a partir de Brisbane 2032, na Austrália.

Como funciona o limite de idade no futebol olímpico?

Atualmente, o futebol feminino olímpico não possui restrição de idade. Desde a estreia da modalidade nos Jogos de Atlanta, em 1996, as seleções podem convocar atletas de qualquer faixa etária.

No torneio masculino, por outro lado, a regra estabelece que os jogadores tenham até 23 anos. Cada seleção também pode incluir três atletas acima desse limite.

A possível mudança representaria uma transformação importante no futebol feminino, que tradicionalmente reúne as principais jogadoras de cada país na disputa olímpica. Em Paris 2024, por exemplo, a seleção dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro com um elenco formado majoritariamente por atletas acima dos 23 anos.

O Brasil também tem uma relação importante com o torneio: conquistou a medalha de prata nas edições de Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024.

Por que a Fifa considera a mudança?

A discussão está relacionada ao aumento do número de competições e à sobrecarga do calendário do futebol feminino. Com a expansão do esporte e a profissionalização das atletas, as jogadoras passaram a acumular mais compromissos por clubes e seleções.

Um dos exemplos é o calendário de 2028. Além dos Jogos Olímpicos, a Fifa programou para esse ano a primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, nos Estados Unidos, entre 5 e 30 de janeiro. O torneio terá 16 equipes e será disputado cerca de seis meses antes da Olimpíada de Los Angeles.

A competição deve afetar o calendário dos clubes europeus que participarem da disputa. Na Inglaterra, por exemplo, equipes que avançarem às fases finais poderão ficar até um mês longe das competições nacionais, com impacto sobre partidas da Superliga Feminina e da Copa da Inglaterra.

A possibilidade de restringir a idade das participantes, portanto, aparece como uma alternativa para diminuir o número de compromissos das principais jogadoras. A medida, entretanto, não resolve sozinha o problema do calendário e também pode gerar consequências esportivas.

Quais seriam os impactos para o futebol feminino?

Uma eventual adoção do limite sub-23 abriria espaço para que seleções utilizassem os Jogos Olímpicos como uma competição de desenvolvimento de jovens atletas. A regra poderia incentivar investimentos nas categorias de base e criar um novo objetivo para equipes juvenis.

Por outro lado, a mudança reduziria a possibilidade de reunir as principais estrelas do futebol mundial no torneio. A qualidade técnica e o apelo esportivo da competição poderiam ser afetados, já que as seleções não teriam necessariamente suas principais jogadoras à disposição.

O futebol feminino também tem importância comercial para o movimento olímpico. Em Los Angeles 2028, a modalidade terá 16 seleções participantes, contra 12 no torneio masculino. Será a primeira vez que a competição feminina terá um número maior de equipes do que a masculina nos Jogos.

A discussão, portanto, envolve não apenas a gestão física das atletas, mas também o futuro e o posicionamento do futebol feminino dentro do programa olímpico. Vale mencionar que qualquer mudança dependerá de estudos e negociações entre Fifa, COI, federações e jogadoras.