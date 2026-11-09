Ginástica pode ter notas avaliadas por IA em Los Angeles 2028: 'Nosso sonho é não ter juízes'

A ginástica artística pode passar por uma transformação na forma como as apresentações são avaliadas nos próximos anos. A Federação Internacional de Ginástica (World Gymnastics) está em negociações avançadas para levar aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 um sistema de inteligência artificial capaz de analisar os movimentos dos atletas e auxiliar a arbitragem.

Em entrevista ao The Athletic, o presidente da entidade, Morinari Watanabe, defendeu o uso da tecnologia como uma maneira de tornar as avaliações mais precisas e reduzir as controvérsias envolvendo as notas. O projeto utiliza o Judging Support System (JSS), desenvolvido em parceria com a empresa japonesa Fujitsu.

Inicialmente, a ferramenta deve funcionar como apoio aos árbitros, oferecendo informações técnicas que podem passar despercebidas pelo olho humano. Watanabe, porém, revelou que sua ambição é ainda maior: no futuro, gostaria que os computadores fossem capazes de atribuir as notas diretamente.

“Nosso sonho é não ter juízes, apenas computadores e IA atribuindo notas. Devemos ser justos com todos. Não quero erros ou julgamentos equivocados”, afirmou o dirigente.

Apesar da declaração, Watanabe reconheceu, em tom de brincadeira, que a substituição dos árbitros não seria simples. “Se eu me livrasse dos juízes, eles me matariam”, disse.

Como funciona a inteligência artificial na ginástica?

O sistema JSS utiliza câmeras posicionadas ao redor dos aparelhos para registrar os movimentos dos ginastas de diferentes ângulos. A partir das imagens, a inteligência artificial reconstrói as apresentações em três dimensões e identifica elementos técnicos executados pelos atletas.

A tecnologia também fornece informações numéricas sobre a movimentação corporal, como ângulos das articulações, posições e desvios durante os exercícios. Com isso, os árbitros podem revisar movimentos específicos e consultar dados mais precisos antes de tomar uma decisão.

Na maioria dos aparelhos, são utilizadas quatro câmeras. Nas apresentações de solo, que ocupam uma área maior, o sistema pode contar com oito equipamentos. A análise fica disponível poucos segundos depois do término da série.

Um exemplo ajuda a entender a diferença: enquanto um árbitro pode avaliar visualmente se a perna de um ginasta ficou estendida durante determinado movimento, a IA consegue calcular o ângulo exato da articulação. Assim, uma posição que parece correta a olho nu pode apresentar um pequeno desvio em relação ao padrão exigido pelo código de pontuação.

O sistema não é uma novidade no esporte. World Gymnastics e Fujitsu trabalham juntas no desenvolvimento da ferramenta desde 2017, e a tecnologia foi utilizada pela primeira vez em uma competição oficial no Mundial de 2019, em Stuttgart, na Alemanha. Em 2023, sua aplicação foi ampliada para os dez aparelhos da ginástica artística.

A IA vai substituir os juízes?

Apesar da intenção de Watanabe de ampliar o uso da tecnologia, a proposta para Los Angeles 2028 não prevê, neste primeiro momento, a retirada dos árbitros. O JSS deve funcionar como uma ferramenta de consulta, enquanto as decisões oficiais continuam sob responsabilidade humana.

A possibilidade de transferir a avaliação para computadores também provoca discussões entre especialistas. De um lado, a tecnologia pode contribuir para reduzir inconsistências, tornar as decisões mais transparentes e identificar detalhes técnicos difíceis de perceber em movimentos rápidos.

Por outro, a ginástica artística não se resume a medições de ângulos e posições corporais. A modalidade também envolve aspectos de execução e expressão artística, o que levanta dúvidas sobre até que ponto um algoritmo conseguiria contemplar todas as dimensões de uma apresentação.

Outro desafio é garantir que o sistema funcione com a mesma precisão para atletas de diferentes características físicas. Um estudo citado pelo The Athletic comparou as medições do JSS com equipamentos laboratoriais de captura de movimento e identificou diferenças entre os resultados. Em uma das análises, o sistema da Fujitsu registrou ângulos de abertura, em média, 1,1 grau maiores.

O debate também envolve a transparência e a responsabilidade em caso de falhas. Se uma nota for influenciada por uma análise incorreta da inteligência artificial, será necessário definir como o erro poderá ser identificado e contestado.

Por que a World Gymnastics quer mudar a arbitragem?

A tentativa de modernizar a avaliação está relacionada às frequentes controvérsias envolvendo notas na ginástica artística. Como a pontuação combina critérios de dificuldade e execução, nem sempre é simples para o público compreender como os árbitros chegaram ao resultado final.

Watanabe considera que essa falta de clareza prejudica a percepção dos espectadores sobre a modalidade.

“A ginástica é um esporte maravilhoso, mas quando os espectadores veem uma nota, nem sempre entendem como os juízes chegaram a ela. Esse é um grande problema”, afirmou.

O dirigente também citou episódios históricos de questionamentos sobre as avaliações, como a disputa pelo bronze no solo feminino nos Jogos de Paris 2024 e a final do individual geral masculino em Atenas 2004.

A expectativa da federação é que o uso da inteligência artificial ajude a tornar os critérios mais objetivos e compreensíveis. A eventual estreia olímpica do sistema em Los Angeles, no entanto, ainda depende do avanço das negociações e da definição de como a tecnologia será incorporada à competição.