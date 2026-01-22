Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Nova Iguaçu e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view e Globoplay).

O Tricolor chega com retrospecto amplamente favorável contra o adversário da Baixada Fluminense: são 12 vitórias em 14 partidas disputadas, com apenas uma derrota e um empate. O último encontro entre as equipes foi em fevereiro de 2025, com vitória do Fluminense por 2 a 0, gols de Germán Cano e Agustín Canobbio.

A única vitória do Nova Iguaçu sobre o Fluminense ocorreu em 2017. Desde então, o Tricolor venceu todos os duelos seguintes. Ambas as equipes buscam somar pontos importantes nesta fase inicial do Cariocão.

Veja as prováveis escalações:

NOVA IGUAÇU: Mota; Yan Silva, Davi, Sidney e Wender; Léo Rafael, Jorge Pedra, Xandinho e Lucas Cruz; Rickelme e Vinicius Charopem.

Técnico: Carlos Vitor.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Fidelis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi, Riquelme Felipe e Matheus Reis; Lezcano e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Nova Iguaçu e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, nos canais Sportv e Premiere.