Esporte

Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Nova Iguaçu x Fluminense é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13h00.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 16h37.

Tudo sobreFluminense
Saiba mais

Nova Iguaçu e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo no Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view e Globoplay).

O Tricolor chega com retrospecto amplamente favorável contra o adversário da Baixada Fluminense: são 12 vitórias em 14 partidas disputadas, com apenas uma derrota e um empate. O último encontro entre as equipes foi em fevereiro de 2025, com vitória do Fluminense por 2 a 0, gols de Germán Cano e Agustín Canobbio.

A única vitória do Nova Iguaçu sobre o Fluminense ocorreu em 2017. Desde então, o Tricolor venceu todos os duelos seguintes. Ambas as equipes buscam somar pontos importantes nesta fase inicial do Cariocão.

Veja as prováveis escalações:

NOVA IGUAÇU: Mota; Yan Silva, Davi, Sidney e Wender; Léo Rafael, Jorge Pedra, Xandinho e Lucas Cruz; Rickelme e Vinicius Charopem.
Técnico: Carlos Vitor.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Fidelis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi, Riquelme Felipe e Matheus Reis; Lezcano e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Nova Iguaçu e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, nos canais Sportv e Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FluminenseFutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Santos x Corinthians: onde assistir e horário pelo Paulistão

Jogos de hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Horizonte x Fortaleza: onde assistir e horário pelo Campeonato Cearense

J. Duckworth x J. Sinner: onde assistir e horário do jogo do Australia Open

Mais na Exame

Carreira

Esses dois erros que podem estagnar sua liderança — e como evitá-los desde o início

Negócios

Como escalar um negócio para sete dígitos usando só 4 ferramentas de IA

Ciência

Projeto reintroduz araras-canindés no Rio de Janeiro após mais de 200 anos

Mercados

Por que a Petrobras avança em dia de queda do petróleo?