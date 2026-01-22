Esporte

Horizonte x Fortaleza: onde assistir e horário pelo Campeonato Cearense

Partida entre Horizonte x Fortaleza é válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13h00.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 16h29.

Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 20h30, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (YouTube) e TVC (TV aberta no Ceará).

Já classificado, o Fortaleza lidera o Grupo A com sete pontos e tenta garantir a primeira colocação geral. O Leão do Pici vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã. Já o Horizonte ocupa a segunda posição da chave, com cinco pontos, e busca confirmar vaga na próxima fase após empatar com o Ferroviário por 2 a 2 na última rodada.

Veja as prováveis escalações:

HORIZONTE: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Silva e Alex Cícero.
Técnico: Juliano Maia.

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Lucas Crispim; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Moisés.
Técnico: Thiago Carpini.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza hoje pelo Campeonato Cearense?

O jogo desta quinta-feira, 20h30, entre Horizonte e Fortaleza terá transmissão ao vivo na TVC e no Canal GOAT .

Como assistir online o jogo do Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT no YouTube.

