Horizonte x Fortaleza: onde assistir e horário pelo Campeonato Cearense

Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 20h30, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (YouTube) e TVC (TV aberta no Ceará).

Já classificado, o Fortaleza lidera o Grupo A com sete pontos e tenta garantir a primeira colocação geral. O Leão do Pici vem de vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã. Já o Horizonte ocupa a segunda posição da chave, com cinco pontos, e busca confirmar vaga na próxima fase após empatar com o Ferroviário por 2 a 2 na última rodada.

Veja as prováveis escalações:

HORIZONTE: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max; Ramos, Lauro Max e Paulinho; Betinho, Willian Silva e Alex Cícero.

Técnico: Juliano Maia.

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Lucas Crispim; Lucas Sasha (Ronald), Pierre e Lucca Prior; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Moisés.

Técnico: Thiago Carpini.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza hoje pelo Campeonato Cearense?

O jogo desta quinta-feira, 20h30, entre Horizonte e Fortaleza terá transmissão ao vivo na TVC e no Canal GOAT .

Como assistir online o jogo do Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT no YouTube.