Fluminense x Madureira: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Fluminense x Madureira marca a estreia do Tricolor na temporada 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h17.

O Fluminense e o Madureira se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

O Tricolor inicia sua campanha no estadual com uma equipe alternativa, composta por jogadores da base e atletas com poucos minutos na temporada passada. A estratégia da comissão técnica é utilizar o Carioca como espaço de observação, enquanto os titulares seguem em preparação após reapresentação escalonada. Destaques como Lezcano, Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy começam jogando.

Sem o técnico Luis Zubeldía, afastado por questões de saúde, a equipe será comandada por Maxi Cuberas e Marcão à beira do campo.

Do outro lado, o Madureira chega com um elenco reformulado e mais de um mês de preparação. Sob o comando de Felipe Surian, o time aposta na organização coletiva e na experiência do volante Rodrigo Lindoso, ex-Fluminense, para tentar surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Madureira hoje pelo Carioca?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre Fluminense e Madureira terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Madureira hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do Sportv ou Premiere.

