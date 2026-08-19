Corinthians fecha acordo financeiro com Memphis por R$ 136 milhões; veja detalhes

O Corinthians chegou a um acordo para manter Memphis Depay no elenco até julho de 2028. Depois de semanas de negociações e momentos em que a renovação chegou a ficar ameaçada, clube e atacante encontraram uma fórmula para prolongar a parceria.

A permanência, entretanto, representa um compromisso financeiro expressivo para o Timão. Considerando o novo contrato e a dívida acumulada com o jogador, o valor envolvido na operação chega a aproximadamente R$ 136 milhões, segundo o UOL.

O montante ajuda a dimensionar a complexidade das conversas. Para viabilizar o acordo, o Corinthians precisou rever parte das condições inicialmente discutidas, enquanto Memphis aceitou uma redução nos valores que estavam sobre a mesa.

Quanto Memphis vai receber no novo contrato?

O vínculo terá duração de dois anos e, considerando os impostos, o custo estimado para o Corinthians será de aproximadamente R$ 79 milhões.

Sem os encargos, a soma de salários e direitos de imagem fica na casa dos R$ 54 milhões. Isso representa cerca de R$ 27 milhões por temporada ou R$ 2,25 milhões por mês, antes da incidência dos impostos. Com os encargos incluídos, o custo médio mensal do novo acordo passa dos R$ 3 milhões, segundo o UOL.

Apesar do valor elevado, a nova contratação representa uma redução em relação ao compromisso assumido pelo Corinthians na gestão de Augusto Melo, quando o vínculo original de Memphis previa cifras mais altas.

Dívida com Memphis também entra no acordo

A renovação não envolve apenas os pagamentos referentes aos próximos dois anos. O Corinthians também precisou solucionar valores que estavam pendentes do contrato anterior.

A dívida acumulada com Memphis está estimada em R$ 56,9 milhões. Em vez de exigir a quitação imediata de toda a quantia, o novo acordo estabelece um cronograma de pagamento dividido em parcelas semestrais.

Essa estrutura permite ao Corinthians distribuir o impacto financeiro ao longo do tempo, mas também exige que o clube cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos.

Enquanto os pagamentos forem realizados conforme o combinado, o Timão terá condições mais favoráveis na renegociação.

Memphis aceitou reduzir valores

A permanência do atacante também só foi possível depois de uma mudança nas condições financeiras discutidas entre as partes.

Memphis concordou com uma redução estimada em R$ 14 milhões em relação ao que vinha sendo negociado anteriormente.

O novo contrato também apresenta alterações na estrutura de bonificações. Os bônus individuais por metas que estavam previstos no vínculo anterior foram retirados.

Por outro lado, permanecem incentivos relacionados ao desempenho coletivo do Corinthians, como conquistas de títulos e classificações, além de compromissos comerciais estabelecidos entre o jogador e o clube.

Quando Memphis volta a jogar pelo Corinthians?

Com a renovação encaminhada, Memphis fica novamente à disposição de Fernando Diniz e pode ser reintegrado aos compromissos do Corinthians.

O atacante já havia realizado exames médicos antes da conclusão das negociações e vinha se preparando para retornar às atividades com a equipe.

Desde sua chegada ao clube, em 2024, o holandês se tornou um dos principais nomes do elenco.

Veja os números do novo acordo