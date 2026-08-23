Sem Lula, Zema anuncia que não participará de debate da Band

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo, 23, que não participará do primeiro debate presidencial promovido pela Band nas eleições de 2026. Segundo sua assessoria, a decisão foi tomada após a confirmação da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros candidatos.

A campanha de Zema afirmou que havia concordado com a mudança da data do debate, inicialmente previsto para 16 de agosto e transferido para este domingo, sob a expectativa de que Lula participasse do encontro.

“A mudança de data do debate promovido pela Rede Bandeirantes de Televisão de 16/08 para 23/08 havia sido considerada sob a premissa e a expectativa de que o candidato Lula fosse participar, garantindo a pluralidade do encontro”, afirmou a assessoria.

Segundo a equipe do candidato, com a ausência do presidente e de outros concorrentes, a alteração “perdeu o seu propósito inicial”. Com isso, Zema decidiu não comparecer ao debate.

Na nota, a campanha também reforçou a posição de oposição do Novo ao governo Lula e ao PT e afirmou considerar a atuação da atual gestão uma “tragédia ao país”.

A desistência de Zema amplia o esvaziamento do primeiro debate presidencial da eleição de 2026. Lula já havia indicado que não pretende participar de encontros que, segundo ele, sirvam apenas para “ouvir bobagem”. O senador Flávio Bolsonaro (PL), por sua vez, condicionou sua participação nos debates à presença do petista.

Com a desistência de Zema, a expectativa é que o debate da Band reúna Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

Ausência de candidatos marca debates das eleições de 2026

A ausência de candidatos nos debates tem se repetido desde o início da campanha eleitoral. Nos estados, nomes que aparecem à frente ou em posições competitivas nas pesquisas também deixaram de participar dos primeiros encontros promovidos por emissoras de televisão.

Sergio Moro (PL) desistiu de última hora do primeiro debate no Paraná. Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, Roberto Cidade (União Brasil), no Amazonas, e Daniel Vilela (MDB), em Goiás, também não compareceram aos primeiros confrontos.

Especialistas ouvidos pela EXAME avaliam que a estratégia está relacionada ao cálculo eleitoral. Candidatos com vantagem nas pesquisas ou alto grau de conhecimento entre os eleitores podem considerar que a exposição em debates oferece mais riscos do que oportunidades, principalmente diante da possibilidade de ataques, gafes ou declarações com repercussão negativa.

A estratégia, porém, também pode gerar desgaste e reduzir as oportunidades para que eleitores comparem diretamente propostas e posicionamentos dos candidatos.