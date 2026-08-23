GP da Holanda de F1 hoje: veja horário, onde assistir e grid de largada

GP da Holanda de Fórmula 1: Lando Norris, da McLaren, larga na pole position neste domingo, 23 (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)
Repórter de Negócios
Publicado em 23 de agosto de 2026 às 09h41.
A Fórmula 1 disputa neste domingo, 23, o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort. A corrida começa às 10h, pelo horário de Brasília, com Lando Norris, da McLaren, na pole position e Gabriel Bortoleto, da Audi, largando em nono.
A prova marca a volta da F1 após as férias de verão e também a despedida de Zandvoort do calendário. O circuito não fará parte da temporada de 2027 após os organizadores decidirem não renovar o contrato com a categoria.
Norris conquistou a pole no sábado, 22, com 1min11s163. O britânico superou George Russell, da Mercedes, por 0s102. Kimi Antonelli, líder do Mundial de Pilotos, larga em terceiro.
O GP da Holanda de Fórmula 1 começa às 10h deste domingo, 23 de agosto, no horário de Brasília.
A corrida terá 72 voltas no circuito de Zandvoort e será a 12ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.
O GP da Holanda terá transmissão ao vivo da TV Globo e do sportv3 a partir das 10h, pelo horário de Brasília. A prova também poderá ser acompanhada pelo Globoplay.
Lando Norris larga na pole position, seguido pelas duas Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, parte em quarto.
Lewis Hamilton e Charles Leclerc ocupam a terceira fila com as duas Ferrari. Max Verstappen, que disputa sua corrida em casa, larga apenas na sétima posição.
Gabriel Bortoleto avançou ao Q3 e colocou a Audi na nona posição. O brasileiro divide a quinta fila com Arvid Lindblad, da Racing Bulls.
Confira o grid:
1. Lando Norris (McLaren)
2. George Russell (Mercedes)
3. Kimi Antonelli (Mercedes)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Lewis Hamilton (Ferrari)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Max Verstappen (Red Bull)
8. Liam Lawson (Red Bull)
9. Gabriel Bortoleto (Audi)
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
11. Pierre Gasly (Alpine)
12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
13. Nico Hülkenberg (Audi)
14. Franco Colapinto (Alpine)
15. Esteban Ocon (Haas)
16. Alexander Albon (Williams)
17. Carlos Sainz (Williams)
18. Fernando Alonso (Aston Martin)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Oliver Bearman (Haas)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
Gabriel Bortoleto larga em nono lugar no GP da Holanda. O brasileiro avançou ao Q3 na classificação de sábado e marcou 1min12s079 em sua melhor volta.
Bortoleto terá Arvid Lindblad ao seu lado na quinta fila. O companheiro de Audi Nico Hülkenberg larga em 13º.
Na corrida sprint de sábado, Bortoleto também terminou na nona colocação, uma posição atrás da zona de pontuação.
George Russell venceu a corrida sprint do GP da Holanda no sábado, 22. O piloto da Mercedes largou na pole e terminou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Lando Norris completou o pódio.
Kimi Antonelli terminou em quarto e manteve a liderança do Mundial. Gabriel Bortoleto foi o nono colocado.
Kimi Antonelli chega à corrida deste domingo na liderança do Mundial de Pilotos, com 224 pontos.
Lewis Hamilton aparece em segundo, com 171 pontos, enquanto George Russell ocupa a terceira colocação, com 168. Charles Leclerc tem 145 e Lando Norris soma 134.
Gabriel Bortoleto ocupa a 14ª posição, com dez pontos.
A corrida deste domingo marca a despedida de Zandvoort do calendário da Fórmula 1. Os promotores decidiram não renovar o contrato da prova, que havia retornado à categoria em 2021.
Desde a volta da F1 à Holanda, Max Verstappen venceu três vezes seguidas, entre 2021 e 2023. Lando Norris ganhou em 2024, e Oscar Piastri venceu a edição de 2025.