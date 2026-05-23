No último confronto entre Flamengo e Palmeiras, quem venceu?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 23, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro, em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e sul-americano dos últimos anos.

O confronto mais recente entre as duas equipes foi a final da Copa Libertadores de 2025, disputada em Lima, no Peru. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato do torneio continental.

O histórico recente da rivalidade

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se intensificou a partir de 2018, com os dois clubes dominando o futebol nacional e continental. As equipes já disputaram finais de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Em 2021, os times fizeram a final da Libertadores em Montevidéu, com vitória palmeirense na prorrogação. Em 2023, o Palmeiras ganhou do Flamengo na Supercopa do Brasil.

No último encontro, no campeonato Brasileiro 2025, os dois se encontraram no segundo turno, no Maracanã. O Flamengo venceu por 3 a 2 em jogo polêmico — o Palmeiras reclamou de um pênalti não marcado em Gustavo Gómez logo no início.

O clássico deste sábado

O encontro deste sábado acontece com o Palmeiras na liderança do Brasileirão 2026, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos — o que torna o confronto ainda mais decisivo para a definição do cenário na tabela antes da parada para a Copa do Mundo.

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Competição: Campeonato Brasileiro — 17ª rodada

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).