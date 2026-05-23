Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, que coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição, terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Concorrentes diretos ao título nas últimas temporadas, as equipes disputam a liderança do torneio. O Palmeiras ocupa a primeira colocação, com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece na sequência, com 31.

Como chegam os times

O Flamengo deve passar por mudanças em relação ao confronto contra o Estudiantes, no meio da semana. A tendência é de novidades nas laterais e no setor ofensivo. Pulgar e Plata podem voltar a ser relacionados após desfalcarem a equipe nos últimos jogos.

Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim terá ausências importantes. Arrascaeta foi liberado para se recuperar de um problema na clavícula direita junto à seleção do Uruguai, enquanto Cebolinha, com dores no quadril, e Danilo, suspenso, também estão fora da partida.

No Palmeiras, a principal expectativa gira em torno do retorno de Felipe Anderson. O meia-atacante, que desfalcou o time contra o Cerro Porteño por conta de uma lesão na coxa esquerda, participou normalmente das atividades e pode ser opção para o jogo. Piquerez e Ramón Sosa seguem como desfalques.

Caso seja relacionado, Felipe Anderson pode iniciar a partida como titular, como ocorreu diante do Cruzeiro na última rodada. Contra o Cerro Porteño, no entanto, Emiliano Martínez foi escalado.

Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere